AOP Health treibt sein klinisches Forschungsprogramm zu myeloproliferativen Neoplasien, einer speziellen Gruppe seltener Blutkrebsarten, weiter voran. Das auf seltene Krankheiten spezialisierte Unternehmen präsentierte die Ergebnisse zweier wissenschaftlicher Untersuchungen auf dem 67th American Society of Hematology Annual Meeting 2025 in Orlando, Florida, USA. Die Ergebnisse liefern neue Erkenntnisse für Behandlungsstrategien.

ROP-ET und BESREMI PASS

Eine der klinischen Studien, ROP-ET, untersuchte die Anwendung von Ropeginterferon alfa-2b bei Patienten mit essenzieller Thrombozythämie (ET), einer Erkrankung, bei der der Körper zu viele Blutplättchen produziert. Die prospektive, multizentrische, einarmige Phase-III-Studie untersuchte die Sicherheit und Wirksamkeit von Ropeginterferon alfa-2b bei ET-Patienten, die keine verfügbaren zytoreduktiven Therapien erhalten konnten1

Die andere Studie, die BESREMi-PASS-Studie, untersuchte die Wirksamkeit des Medikaments in der täglichen klinischen Praxis bei Patienten mit Polyzythämie vera (PV). PV ist eine seltene Krebserkrankung der blutbildenden Stammzellen im Knochenmark, die zu einer chronischen Erhöhung der Anzahl roter Blutkörperchen, weißer Blutkörperchen und Blutplättchen führt.

Lösungen für ungedeckte medizinische Bedürfnisse

Beide Studien liefern neue Erkenntnisse darüber, wie Ropeginterferon alfa-2b Menschen mit diesen chronischen Blutkrebserkrankungen helfen kann.

Martin Steinhart, CEO von AOP Health, fasst zusammen: "AOP Health wurde gegründet, um den ungedeckten Bedarf von Patienten mit seltenen Erkrankungen zu decken. Unsere kontinuierlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung sind ein Beweis für dieses Engagement und haben zu neuen Erkenntnissen geführt, die wir nun mit Stolz der wissenschaftlichen Gemeinschaft auf der ASH vorstellen dürfen."

Über Ropeginterferon alfa-2b

Ropeginterferon alfa-2b ist das erste Interferon, das für die Behandlung der Polyzythämie vera, einer myeloproliferativen Neoplasie (MPN), zugelassen ist. In der Europäischen Union ist es als Monotherapie bei Erwachsenen zur Behandlung der Polyzythämie vera ohne symptomatische Milzvergrößerung indiziert.

Ropeginterferon alfa-2b ist ein langwirksames, mono-pegyliertes Prolin-Interferon (ATC L03AB15). Es wird anfangs alle zwei Wochen verabreicht, oder bis zu alle vier Wochen nach Stabilisierung der Blutwerte. Es ist für die Selbstverabreichung unter die Haut mit einem Fertigpen vorgesehen.

Über AOP Health

AOP Health ist eine globale Unternehmensgruppe mit Wurzeln in Österreich, wo sich auch der Hauptsitz der AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH ("AOP Health") befindet. Die AOP Health Group entwickelt seit 1996 innovative Lösungen für ungedeckte medizinische Bedarfe, insbesondere auf den Gebieten seltene Krankheiten und Intensivmedizin. Die Unternehmensgruppe hat sich international als Pionier für integrierte Therapielösungen etabliert und operiert weltweit über Tochtergesellschaften, Vertretungen und ein starkes Partnernetzwerk. Der Leitspruch "Needs. Science. Trust." unterstreicht das Engagement der AOP Health Group für Forschung und Entwicklung sowie die Bedeutung des Aufbaus von Beziehungen zu Ärzten und Patientenvertretungen, um sicherzustellen, dass die Interessen dieser Stakeholder in allen Aspekten des unternehmerischen Handelns berücksichtigt werden. (aop-health.com)

