NEW YORK, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Heute feierte SALI, Chinas führende Marke für Elektrowerkzeugzubehör, einen glanzvollen Auftritt auf der legendären Nasdaq-Werbetafel am Times Square. Unter dem Motto "Die erste Wahl von Millionen in Europa und Amerika" unterstrich die Marke ihre Ambition, sich von einem E-Commerce-Giganten zu einem globalen Marktführer im professionellen Sektor zu entwickeln.





SALI Tools hat Auftritt am New Yorker Times Square

1. Datenbasierte globale Dominanz

Über 160 Länder und Regionen werden von 45 nationalen Vertriebspartnern bedient.

werden von bedient. Amazon-Websites USA/Europa: Der jährliche Absatz übersteigt 300.000 Produkte.

Über 500.000 kumulierte Nutzerinnen und Nutzer auf Amazon USA/Europa.

15?% Wachstum gegenüber dem Vorjahr in den Märkten der Neuen Seidenstraße.

2. Lokalisierte Strategien zur Überwindung von Marktbarrieren

Heimwerkerfreundliche Sets für Hobbyhandwerker in Nordamerika

für Hobbyhandwerker in Nordamerika Gemeinsam mit lokalen Logistikpartnern errichtete regionale Lagerhäuser zur Senkung der Endnutzerkosten





Handwerker, die mit SALI-Werkzeugen arbeiten

3. Die Zukunft: vom "Werkzeuglieferanten" zum "Lösungsarchitekten"

"Wir gehen über Einzelproduktlösungen hinaus", erklärt der CEO von SALI. "Unsere neuen szenariobasierten Systeme - wie die bevorstehende 'Safety Green Tools Alliance' mit globalen Partnern - werden nachhaltige Industriestandards neu definieren."

Dieses Debüt am Times Square markiert den Wandel von SALI vom "Hidden Champion" zur weltweit bekannten Marke.





SALI Tools globale strategische Ausrichtung

ÜBER SALI:

SALI ist eine Werkzeugmarke der Zhejiang Sali Abrasive Technology Co., Ltd., die eine breite Palette von Produkten anbietet, darunter Elektrowerkzeugzubehör, Elektrowerkzeuge, Handwerkzeuge und Druckluftwerkzeuge. Seit seiner Einführung im Jahr 2010 hat SALI sich Markenrechte in über 190 Ländern und Regionen weltweit gesichert. SALI liefert hochwertige, sichere und zuverlässige Werkzeugverbrauchsmaterialien und bedient professionelle Nutzer in verschiedenen Branchen wie Metallverarbeitung, Holzbearbeitung, Steinverarbeitung, Bau und Dekoration, Landschaftsbau sowie Kfz-Wartung und -Reparatur.

Bis heute werden SALI-Produkte in über 160 Ländern und Regionen verkauft, mit mehr als 45 nationalen Vertretern.

