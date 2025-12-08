Im Windschatten des Booms um die sogenannten Abnehmspritzen arbeitet der Healthcare- und Biotechnologiesektor in den vergangenen Monaten an einem Turnaround. Thierry Borgeat, Mitgründer der Fondsboutique Arvy in Zürich, erklärt, wieso er die Branche jetzt anderen Bereichen wie KI vorzieht. BÖRSE ONLINE: Die ganze Welt spricht über KI-Aktien, aber Sie setzen den Schwerpunkt im Portfolio von arvy derzeit woanders. Welchen spannenden Trend haben Sie ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.