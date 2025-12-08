Goldman Sachs hat fünf globale Aktien identifiziert, die massives Kurspotenzial bieten - bis zu 94 Prozent. Von KI-Chips über Mode bis Finanztech: Diese Titel könnten die Überraschungen des neuen Börsenjahres werden! Horizon Robotics - chinesischer KI-Chiphersteller für autonomes Fahren Horizon Robotics ist ein in China gegründeter Entwickler von KI-Chips, die in Fahrerassistenzsystemen und autonomen Fahrzeugplattformen eingesetzt werden. Das Unternehmen zählt zu den wichtigsten lokalen Konkurrenten von Nvidia und Mobileye im chinesischen Markt für Automotive-Halbleiter. Laut Goldman Sachs besitzt die Aktie ein Aufwärtspotenzial von 94 Prozent. Die Analysten verweisen auf eine verbesserte …

