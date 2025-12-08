DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 8. Dezember

=== *** 00:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q *** - CN/Außenhandel November Handelsbilanz PROGNOSE: +102,5 Mrd USD zuvor: + 90,07 Mrd USD Exporte PROGNOSE: +3,4% gg Vj zuvor: -1,1% gg Vj Importe PROGNOSE: +2,5% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vj 07:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (09:30 BI-PK) 07:00 LU/Stabilus SE, Jahresergebnis (10:30 Webkonferenz) *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Oktober 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Dezember *** 16:00 DE/EZB-Direktor Cipollone, Vorlesung zu "The transformation of money: technological disruption and the future of financial services" *** - CN/Außenhandel November ===

