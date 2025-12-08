DJ EUREX/DAX-Future im frühen Handel etwas leichter
DOW JONES--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Montagmorgen. Der aktuelle Kontrakt verliert gegen 06.04 Uhr 19 Punkte auf 24.044. In den Handel gegangen war er mit 23.892 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.046 und das Tagestief bei 24.044 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 276 Kontrakte.
December 08, 2025 00:05 ET (05:05 GMT)
