Wasserstoff ist wieder angesagt. Der Wasserstoff Nordamerika Index des AKTIONÄR hat seit dem Tief im Juni satte 90 Prozent zugelegt und steht nun kurz vor dem Sprung auf ein neues 3-Jahres-Hoch. Mit den Aktienkursen von Index-Schwergewichten wie Bloom Energy, Cummins & Co geht es eben auch wieder deutlich bergauf. Ohnehin erleben viele Wasserstoffaktien rund um den Globus wieder einen deutlichen Aufschwung. Ausschlaggebend dafür ist eine Kombination aus politischen, technologischen und wirtschaftlichen ...

