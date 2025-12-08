Wasserstoff ist wieder angesagt. Der Wasserstoff Nordamerika Index des AKTIONÄR hat seit dem Tief im Juni satte 90 Prozent zugelegt und steht nun kurz vor dem Sprung auf ein neues 3-Jahres-Hoch. Mit den Aktienkursen von Index-Schwergewichten wie Bloom Energy, Cummins & Co geht es eben auch wieder deutlich bergauf. Ohnehin erleben viele Wasserstoffaktien rund um den Globus wieder einen deutlichen Aufschwung. Ausschlaggebend dafür ist eine Kombination aus politischen, technologischen und wirtschaftlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär