DJ Aktie von LG Energy springt nach Mercedes-Benz-Deal

Von Kwanwoo Jun

DOW JONES--Die Aktie von LG Energy Solution deutlich gestiegen, nachdem der Elektronikkonzern einem Milliarden-Dollar-Deal mit der Mercedes-Benz Group über die Lieferung von Batterien für Elektrofahrzeuge veröffentlicht hat.

Die Aktie des südkoreanischen Herstellers von EV-Batterien stand zuletzt um 5,3 Prozent im Plus bei 448.500 Won, nachdem sie am Montagmorgen in Seoul um fast 7 Prozent gestiegen war. Der Leitindex Kospi notierte 0,3 Prozent fester.

Am frühen Morgen gab LG Energy einen Auftrag im Wert von 1,4 Milliarden US-Dollar bekannt. Das Unternehmen soll den deutschen Autohersteller von März 2028 bis Juni 2035 in Europa und Nordamerika im E-Auto-Bereich mit Batterien versorgen. Der Auftragswert entspricht etwa 8 Prozent des Jahresumsatzes des südkoreanischen Batterieherstellers im Jahr 2024.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2025 00:49 ET (05:49 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.