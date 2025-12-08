Die Katerstimmung am Krypto-Markt könnte von kurzer Dauer sein. Glaubt man den Strategen von Coinbase Institutional, stehen die Zeichen für Bitcoin und Co wieder auf Grün. Die These der Analysten: Ein günstigerer makroökonomischer Wind und zurückkehrende Liquidität bereiten den Boden für eine spürbare Erholung im Dezember.Der zentrale Hebel sitzt in Washington. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Federal Reserve in dieser Woche ist massiv gestiegen und fungiert als Haupttreiber der ...

