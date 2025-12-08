Die Aktie der DHL-Group präsentiert sich weiterhin in einer sehr starken Verfassung. So markierte der DAX-Titel in der vergangenen Handelswoche ein neues Jahreshoch. Rein charttechnisch betrachtet wäre der Weg nach oben nun vorerst frei. Im Idealfall könnte es in den kommenden Wochen und Monaten sogar bis in den Bereich um 55 Euro gehen. Schließlich liegen zwischen dieser Marke und dem aktuellen Kursniveau aktuell eigentlich lediglich die größeren Widerstände bei 47,01 und 47,03 Euro. Und auch fundamental ...

