MITTELSTAND - Seit Wochen melden sich prominente Stimmen aus dem deutschen Mittelstand zu Wort, die vor einem wirtschaftlichen Niedergang im Land warnen. Nun erhalten die Mahnungen durch eine Umfrage eine neue Dramatik. Laut einer Studie des Beratungsunternehmens Horváth, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt, rechnen 56 Prozent der Unternehmen im Mittelstand mit einem Verlust an Stärke, Einfluss und Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt. Jedes vierte Unternehmen fürchtet gar, dass kleine und mittelständische Unternehmen im globalen Wettbewerb zerrieben werden. Als größte Stressfaktoren gelten die anhaltende Konjunkturschwäche, Handelsrisiken und Zölle sowie hohe Kosten. Befragt wurden rund 200 Unternehmen in Familienbesitz mit mehr als 100 Millionen Euro Umsatz aus allen Wirtschaftszweigen. (Handelsblatt)

KI-INVESTITIONEN - Das größte Risiko bei den gewaltigen Investitionen in neue Rechenzentren ist nicht die Technik, sondern die rasante Chip-Entwicklung von Nvidia und AMD. Jedes Jahr bringen die beiden führenden KI-Halbleiterkonzerne neue, leistungsstärkere Generationen auf den Markt - und drücken damit den Wert der älteren Modelle. Der prominente Hedgefonds-Manager Michael Burry wirft den großen amerikanischen Tech-Konzernen daher vor, durch ihre Bilanzierungsmethoden im Ergebnis derzeit die Gewinne zu überhöhen und sich damit Risiken in dreistelliger Milliardenhöhe einzuhandeln. Der in der Branche übliche Abschreibungszeitraum von fünf bis sechs Jahren sei viel zu lang. (Handelsblatt)

