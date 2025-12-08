The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.12.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.12.2025
ISIN Name
XS1962513674 ANG. AM.CAP. 19/26 MTN
XS1332316337 INTL FIN. CORP. 15/25 ZO
AT000B015094 RAIF.BK INTL 20/25 MTN
CH0474977755 SPAREBANK 1 19/25 MTN
US931427AT57 WALGALLIANCE 20/50
DE000NLB4WH8 NORDLB 23/25
NO0012921172 ODFJ.RIG III 23/28
