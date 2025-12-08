Berlin (ots) -Der Dezember gilt traditionell als Zeit der Besinnlichkeit - für viele Menschen bedeutet er jedoch vor allem Stress. Eine aktuelle, repräsentative Umfrage im Auftrag des Berliner Kunstanbieters IKONO (https://ikono.global/de/berlin) zeigt: 56 Prozent der Deutschen sehnen sich nach Momenten echter Ruhe und möchten in der Vorweihnachtszeit bewusster abschalten.Laut der Erhebung unter mehr als 2.000 Befragten wünschen sich besonders junge Menschen mehr Auszeiten vom Alltag: Rund 67 Prozent der Generation Z und 70 Prozent der Millennials geben an, regelmäßig das Bedürfnis zu haben, sich zurückzuziehen und neue Energie zu tanken.Kunst als AusgleichDie Umfrage wurde im Herbst 2025 im Auftrag von IKONO (https://ikono.global/de/berlin) unter 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Deutschland durchgeführt. Ziel war es, herauszufinden, wie Menschen mit mentaler Belastung umgehen und welche Rolle Kunst, Kultur und multisensorische Erlebnisse dabei spielen.Interessant ist, welche Wege viele Befragte suchen, um zur Ruhe zu kommen. 64 Prozent glauben, dass kulturelle oder künstlerische Erlebnisse helfen können, Stress zu reduzieren. 52 Prozent befürworten sogar, dass Ärztinnen, Ärzte oder Krankenkassen künftig kulturelle Aktivitäten gezielt zur Förderung der psychischen Gesundheit empfehlen sollten.Damit bestätigt die Studie einen Trend, den auch Psychologinnen und Kulturwissenschaftler beobachten: Immer mehr Menschen nutzen kreative oder multisensorische Erlebnisse, um Abstand vom digitalen Alltag zu finden.Ein Gefühl von LeichtigkeitGenau an diesem Punkt setzt IKONO (https://ikono.global/de/berlin) Berlin an. Das immersive Museum in der Nähe des Alexanderplatzes versteht sich als Ort für kreative Entschleunigung. Besucherinnen und Besucher tauchen dort in künstlerisch gestaltete Räume ein, die bewusst Wahrnehmung, Licht und Klang in den Mittelpunkt stellen.Im "Light Tunnel" etwa sorgen Farbverläufe und sanfte Soundwelten für ein Gefühl von Leichtigkeit. Im "Mirror Room" regt das Zusammenspiel aus Reflexion und Perspektivwechsel dazu an, den Blick auf sich selbst zu verändern."Wir glauben daran, dass Erlebnisse Menschen helfen, wieder zu sich selbst zu finden", sagt Fernando Pastor, CEO und Mitgründer von IKONO (https://ikono.global/de/berlin). "IKONO ist ein Ort, der inspiriert, entschleunigt und verbindet."Balance in einer überreizten WeltWas in Berlin erlebbar ist, spiegelt ein größeres gesellschaftliches Thema wider: das wachsende Bedürfnis nach mentaler Balance in einer überreizten Welt. Die Umfrage zeigt, dass viele Menschen bewusster mit ihrer Aufmerksamkeit umgehen möchten - und nach Angeboten suchen, die Ruhe ermöglichen, ohne sich völlig zurückzuziehen.IKONO (https://ikono.global/de/berlin)versteht sich dabei nicht als Wellness-Angebot, sondern als kultureller Raum, der zeigt, wie Kunst und Erleben einen Beitrag zum inneren Gleichgewicht leisten können. "Mentale Erholung ist keine Modeerscheinung", sagt Pastor. "Sie ist eine Notwendigkeit."Pressekontakt:Heroes & Heroines GmbHhello@heroes-heroines.comOriginal-Content von: IKONO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181598/6174207