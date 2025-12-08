Zukunft der Content-Distribution: OverActive hat gerade einen Game-Changer enthüllt - und niemand schaut hin (noch nicht)

Anzeige / Werbung

Spekulative Technologie, institutionelle Anteilseigner und ein Wandel, größer als Esports.

Dieser Artikel wird im Auftrag von OverActive Media Corp. veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leser!

Eine Frage, die sich an den Märkten aktuell kaum jemand stellt:

Was passiert, wenn eines der am besten vernetzten Esports-Unternehmen der Welt still und leise ein SaaS-Produkt entwickelt, das verändern könnte, wie Creator, Marken und Telekommunikationsriesen Inhalte syndizieren?

Denn genau das hat OverActive Media (TSXV: OAM | FRA: 0RB) gerade getan.