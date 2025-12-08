© Foto: J. David Ake/AP

Diese in den kommenden Tagen (KW50) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick! Mittwoch, 10. Dezember: Adobe Der Spezialsoftware-Entwickler gilt mit seinen Medienbearbeitungsprogrammen bislang als KI-Verlierer. Zwar hat sich Adobe um die Integration von KI-Features in seine Programme bemüht und gleichzeitig damit begonnen, beim Programmieren seiner Software verstärkt auf KI-Code zu setzen, um Effizienzgewinne zu erzielen. Am Markt hält sich allerdings hartnäckig die Befürchtung, das Tools wie Canva einerseits und Mitbewerber wie Figma andererseits Adobe das …