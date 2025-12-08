Vancouver, BC - 8. Dezember 2025 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FWB: X9V) ("CiTech" oder das "Unternehmen"), ein führender Entwickler autonomer Hochleistungssysteme für mobile Kommunikation und Sicherheitsplattformen, freut sich, die Unterzeichnung einer gegenseitigen Geheimhaltungsvereinbarung (Non-Disclosure-Agreements/NDA) mit Babcock International Group PLC (LSE: BAB) ("Babcock") und Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO) ("Draganfly") bekannt zu geben. Ziel dieser strategischen Zusammenarbeit ist die Stärkung der Verteidigungs- und Sicherheitskapazitäten in der gesamten asiatisch-pazifischen Region.

Durch die Kombination komplementärer Stärken in den Bereichen Verteidigungstechnik, Integration fortschrittlicher Technologien, unbemannte Systeme und missionskritische operative Lösungen können hochentwickelte, skalierbare Systeme für Regierungen, Streitkräfte und nationale Sicherheitsakteure in der gesamten Region bereitgestellt werden.

Die Kompetenzen von drei bewährten Unternehmen werden genutzt:

Babcock International Group

Babcock ist eines der führenden Verteidigungsunternehmen des Vereinigten Königreichs und bietet missionskritische Ingenieursleistungen, Marineunterstützung, Flottenmanagement, Schulungen, Basisoperationen und große Verteidigungsprogramme. Durch die langjährige Unterstützung des britischen Verteidigungsministeriums und verbündeter Nationen verfügt das Unternehmen über einen zuverlässigen Zugang zu den sich schnell entwickelnden Verteidigungsmärkten im asiatisch-pazifischen Raum.

Critical Infrastructure Technologies Ltd.

CiTech bietet hochentwickelte Ingenieursleistungen, Integration von Missionssystemen und technologiebasierte Lösungen für die Bereiche Verteidigung, nationale Sicherheit, kritische Infrastruktur und Energie. CiTech ist auf digitale Architekturen, Sensorökosysteme, Datenplattformen, Systeme zur Entscheidungshilfe und robuste Einsatzbedingungen spezialisiert und bildet das technologische Rückgrat der Partnerschaft.

Draganfly Inc.

Draganfly ist ein preisgekrönter Hersteller von unbemannten Flugsystemen (UAS) und sensorgesteuerten Datenlösungen. Der jüngste Verkauf des unbemannten Systems Commander 3XL an militärische Kunden im asiatisch-pazifischen Raum bestätigt die operative Reife seiner Plattformen und stärkt seine Rolle bei der Unterstützung von Einsätzen an vorderster Front. Die NDAA-konformen und NATO-kompatiblen Systeme von Draganfly unterstützen militärische Operationen, die öffentliche Sicherheit und Katastropheneinsätze.

Unterstützung bei der Modernisierung der regionalen Verteidigung

Zusammen bilden die drei Unternehmen ein umfassendes Leistungsspektrum, das folgende Bereiche abdeckt:

- Missionskritische Verteidigungstechnik, Nachschuborganisation und Flottenunterstützung (Babcock),

- Hochsichere digitale Integration, Sensornetzwerke und widerstandsfähige Missionssysteme (CiTech),

- Fortschrittliche UAS, ISR-Technologien und operative Plattformen (Draganfly).

Diese vereinheitlichten Fähigkeiten unterstützen End-to-End-Lösungen in folgenden Bereichen:

- Modernisierung der nationalen Verteidigung

- Grenzschutz und maritime Sicherheit

- Katastrophenschutz und humanitäre Hilfe

- Bereichsübergreifendes Lageverständnis (Multi-Domain Situational Awareness)

- Schutz kritischer Infrastruktur

- Ausbildung, Nachschuborganisation und operative Lebenszyklus-Dienstleistungen

Positioniert für die Verteidigungsprioritäten im asiatisch-pazifischen Raum

Da die Regierungen im asiatisch-pazifischen Raum der Resilienz im Sicherheitsbereich, der souveränen Handlungsfähigkeit und Technologien für schnelle Reaktionszeiten Priorität einräumen, ist die Gruppe dank der gebündelten Stärken von Babcock, CiTech und Draganfly in der Lage, die regionalen Anforderungen mit integrierten, technologisch fortschrittlichen und operativ bewährten Lösungen zu erfüllen.

Die Parteien werden nun damit beginnen, zielgerichtete Geschäftsmöglichkeiten und gemeinsame Programmkonzepte zu evaluieren, die auf die Verteidigungs- und Sicherheitsbedürfnisse in der gesamten Region zugeschnitten sind.

Zusätzliche Vorauszahlung an Plutus Invest & Consulting GmbH

Im Anschluss an die Pressemitteilung des Unternehmens vom 22. Juli 2025 hat das Unternehmen eine zusätzliche Vorauszahlung in Höhe von 50.000 € an Plutus Invest & Consulting GmbH für die von Plutus gemäß der Beratungsvereinbarung vom 16. Juli 2025 erbrachten Marketing- und Kommunikationsdienstleistungen geleistet.

Für das Board of Directors:

Brenton Scott

Direktor & Chief Executive Officer

Critical Infrastructure Technologies Ltd.

mailto:Brenton.s@citech.com.au

+61 411 751 191

Über die Babcock International Group

Babcock ist ein internationales Verteidigungsunternehmen, das im FTSE 100 gelistet und im Vereinigten Königreich, Australasien, Kanada, Frankreich und Südafrika tätig ist. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen in weitere Märkte. Wir liefern komplexe Support- und Produktlösungen, um die Verteidigungsfähigkeiten und kritischen Assets unserer Kunden zu verbessern. Unser Ziel ist es, gemeinsam eine sichere Welt zu schaffen.

Über Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO)

Draganfly ist ein wegweisender Entwickler von unbemannten Luftfahrzeugen, Sensoren und KI-gesteuerten Datenlösungen. Seit 1998 liefert das Unternehmen NATO-kompatible und NDAA-konforme Plattformen, darunter die Systeme Commander 3XL, Heavy Lift und Outrider. Diese unterstützen weltweit militärische, öffentliche Sicherheits-, industrielle, ökologische und humanitäre Einsätze.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.draganfly.com.

Über Critical Infrastructure Technologies Ltd.

CiTech notiert an der CSE und hat seinen Sitz in Perth, Westaustralien. CiTech entwickelt autonome, leistungsstarke und schnell einsetzbare Technologien, die wichtige Dienste dort bereitstellen, wo sie am dringendsten benötigt werden. CiTech richtet sich mit seinem ersten Produkt, der Nexus 16, an die Bereiche Bergbau, Verteidigung, Grenzsicherheit/-überwachung und Rettungsdienste, um diese Sektoren mit kritischen mobilen Telekommunikationsdiensten zu versorgen. Dank patentierter Technologien bietet die selbstbereitstellende Plattform (SDP) von CiTech eine Lösung für zwei der größten Einschränkungen aktueller, schnell einsetzbarer Kommunikationslösungen: die Stärke des Turms und die Fähigkeit, sich in zahlreichen Situationen schnell selbst einzusetzen und zu betreiben. Die SDP wurde entwickelt, um Funkgeräte, einschließlich LTE (Long Term Evolution), und mehrere andere technologische Nutzlasten wie Überwachungs- und Anti-Drohnen-Systeme zu unterstützen. CiTech hat die Forschungs- und Entwicklungsphase abgeschlossen und ist im Begriff, das erste von zahlreichen Produkten, die auf den Markt kommen werden, zu kommerzialisieren. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.citech.com.au.

Die CSE und ihr Regulierungsorgan (in den Richtlinien der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Informationen" bezeichnet) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen an Begriffen wie "glaubt", "kann", "plant", "wird", "erwartet", "beabsichtigt", "könnte", "schätzt", "prognostiziert" und "projiziert" sowie an ähnlichen Ausdrücken und deren Verneinungen zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen sind in dieser Pressemitteilung enthalten.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den angemessenen Annahmen, Schätzungen, Analysen und Meinungen des Managements unter Berücksichtigung seiner Erfahrungen und seiner Einschätzung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen für relevant und angemessen hält. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Alle zukunftsgerichteten Informationen in dieser Mitteilung sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu revidieren oder zu aktualisieren oder das Ergebnis einer Revision der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82097Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82097&tr=1



