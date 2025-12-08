VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 08
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-12-05
|NL0009272749
|3938777.000
|373638822.16
|94.8616
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-12-05
|NL0009272772
|513000.000
|37682473.44
|73.4551
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-12-05
|NL0009272780
|360000.000
|30668740.58
|85.1909
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-12-05
|NL0009690239
|8285404.000
|314976446.12
|38.0158
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-12-05
|NL0009690247
|2708390.000
|46447472.64
|17.1495
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-12-05
|NL0009690254
|2426537.000
|30030247.21
|12.3758
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-12-05
|NL0010273801
|2681000.000
|51310249.05
|19.1385
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-12-05
|NL0010731816
|888000.000
|77021697.20
|86.7361
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-12-05
|NL0011683594
|90800000.000
|4240443189.94
|46.7009
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-12-05
|NL0010408704
|30703010.000
|1122095971.89
|36.5468
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-12-05
|NL0009272764
|318000.000
|20057621.82
|63.0743
