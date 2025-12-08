Anzeige
Montag, 08.12.2025
Countdown auf Biotech-News: Starke News in 3 Tagen
PR Newswire
08.12.2025 08:06 Uhr
VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 08

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VANECK AEX UCITS ETF 2025-12-05 NL0009272749 3938777.000 373638822.16 94.8616
VANECK MULTI-ASSET BALANCED 2025-12-05 NL0009272772 513000.000 37682473.44 73.4551
VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO 2025-12-05 NL0009272780 360000.000 30668740.58 85.1909
VANECK GLOBAL REAL ESTATE 2025-12-05 NL0009690239 8285404.000 314976446.12 38.0158
VANECK IBOXX EUR CORPORATES 2025-12-05 NL0009690247 2708390.000 46447472.64 17.1495
VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10 2025-12-05 NL0009690254 2426537.000 30030247.21 12.3758
VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5 2025-12-05 NL0010273801 2681000.000 51310249.05 19.1385
VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED 2025-12-05 NL0010731816 888000.000 77021697.20 86.7361
VANECK MORN DM DIV LEADERS 2025-12-05 NL0011683594 90800000.000 4240443189.94 46.7009
VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED 2025-12-05 NL0010408704 30703010.000 1122095971.89 36.5468
VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT 2025-12-05 NL0009272764 318000.000 20057621.82 63.0743

