Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|05/12/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|272107.49
|6.1837
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|05/12/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|112699650.00
|704593693.51
|6.252
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|05/12/2025
|3DGH
|IE0001CEGCP5
|46721.00
|235151.11
|5.0331
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|05/12/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3600000.00
|20740970.84
|5.7614
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|05/12/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|271067.23
|6.177
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|05/12/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|22154456.00
|135757021.41
|6.1278
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|05/12/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|212785.00
|1153070.35
|5.4189
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|05/12/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|38810000.00
|267757139.93
|6.8992
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|05/12/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5520000.00
|32877404.18
|5.9561
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|05/12/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52400000.00
|266872600.22
|5.093
