Montag, 08.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Countdown auf Biotech-News: Starke News in 3 Tagen
PR Newswire
08.12.2025 08:06 Uhr
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

LONDON, United Kingdom, December 08

[08.12.25]

TABULA ICAV

Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
05.12.25 LU2941599081 24,725,583.00 EUR 0 253,627,627.79 10.2577
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
05.12.25 LU2941599248 1,876,646.00 USD 0 19,522,420.81 10.4028
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
05.12.25 LU2941599834 914,532.00 GBP 0 9,328,924.97 10.2008
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
05.12.25 LU2994520851 13,452,568.00 USD 0 139,533,699.71 10.3723
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
05.12.25 LU2994520935 1,194,888.00 USD 0 12,123,003.12 10.1457
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
05.12.25 LU2994521073 137,982.00 USD 0 1,410,661.81 10.2235
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
05.12.25 LU2994521669 32,476.00 GBP 0 327,429.75 10.0822
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
05.12.25 LU2941599164 41,844.00 EUR 0 420,926.37 10.0594
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
05.12.25 LU2941599594 10,000.00 CHF 0 100,112.93 10.0113
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
05.12.25 LU3218628298 2,300.00 MXN 0 460,392.94 200.1708

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.