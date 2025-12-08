In der vergangenen Woche gab es eine Reihe von spektakulären Insider-Käufen, wobei sich auch ein genauerer Blick für Anleger lohnen könnte. Nicht umsonst gelten solche Transaktionen als potenzielles Kaufsignal. Kaufen Insider im großen Stil Aktien, so gilt dies in der Regel als Kaufsignal, da häufig angenommen wird, dass hinter der Transaktion mögliches Geheimwissen steckt. Auch wenn dies nur selten der Fall ist, kann es sich trotzdem lohnen, einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...