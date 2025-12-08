DJ UPDATE/TAGESVORSCHAU/Montag, 8. Dezember
(NEU: Prognose für DE/Produktion im Produzierenden Gewerbe Oktober) === *** 00:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q 07:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (09:30 BI-PK) 07:00 LU/Stabilus SE, Jahresergebnis (10:30 Webkonferenz) *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Oktober PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Dezember *** 16:00 DE/EZB-Direktor Cipollone, Vorlesung zu "The transformation of money: technological disruption and the future of financial services" *** - CN/Außenhandel November Handelsbilanz PROGNOSE: +102,5 Mrd USD zuvor: + 90,07 Mrd USD Exporte PROGNOSE: +3,4% gg Vj zuvor: -1,1% gg Vj Importe PROGNOSE: +2,5% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vj ===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
