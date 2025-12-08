Anzeige
08.12.2025 08:15 Uhr
UPDATE/TAGESVORSCHAU/Montag, 8. Dezember

DJ UPDATE/TAGESVORSCHAU/Montag, 8. Dezember 

(NEU: Prognose für DE/Produktion im Produzierenden Gewerbe Oktober) 
=== 
*** 00:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q 
  07:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (09:30 BI-PK) 
  07:00 LU/Stabilus SE, Jahresergebnis (10:30 Webkonferenz) 
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Oktober 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm 
     zuvor:  +1,3% gg Vm 
  10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Dezember 
*** 16:00 DE/EZB-Direktor Cipollone, Vorlesung zu "The transformation of money: 
     technological disruption and the future of financial services" 
 
***   - CN/Außenhandel November 
     Handelsbilanz 
     PROGNOSE: +102,5 Mrd USD 
     zuvor:  + 90,07 Mrd USD 
     Exporte 
     PROGNOSE: +3,4% gg Vj 
     zuvor:  -1,1% gg Vj 
     Importe 
     PROGNOSE: +2,5% gg Vj 
     zuvor:  +1,0% gg Vj 
 
===

