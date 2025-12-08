Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es um steigende Hardware-Preise, ein Gerichtsurteil zu Amazon Prime, Quantencomputer, Probleme beim Vibe-Coding und eine Weihnachts-App. Weltweit werden Milliarden in KI-Rechenzentren gesteckt. Der massive Ausbau hat auch Folgen für Hardware-Käufer:innen. Die hohe Nachfrage betrifft nicht nur die für KI-Berechnungen notwendigen GPU-Chips, sondern immer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
