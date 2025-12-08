BÖRSE AKTUELL: Marktbericht Börse am Wochenauftakt (08.12.25)

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte zeigen zum Start der Woche ein gemischtes Bild. Nach einem weitgehend ruhigen Wochenende bleiben sowohl Devisen- als auch Aktienbewegungen in engen Bahnen - ein typisches Szenario für Anleger, die vor wichtigen Impulsen zögern.

Devisenmarkt: Ruhige Lage vor der Fed-Entscheidung

Der US-Dollar notiert 0,10 Prozent schwächer, ähnlich wie der japanische Yen. Auf der Gewinnerseite stehen Australischer Dollar und Euro, wobei die Schwankungen minimal bleiben. Das Währungspaar EURUSD steigt um 0,12 Prozent und spiegelt die abwartende Haltung der Märkte wider.

Im Fokus steht die Zinsentscheidung der Federal Reserve am Mittwoch. Derzeit preisen die Märkte eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte mit einer Wahrscheinlichkeit von 87 Prozent ein.

Rohstoffe: Gold und Öl leicht fester

Der Goldpreis klettert um 0,33 Prozent auf 4.216 USD je Unze. WTI-Öl steigt um 0,18 Prozent auf 60,20 USD je Barrel. Die leichten Zugewinne spiegeln die gedämpfte Risikoaversion vor der Fed wider....

