© Foto: Sina Schuldt/dpa

Volkswagen kündigt eine milliardenschwere Investitionsoffensive an, um sich nach Krisenjahren in China und den USA mit neuem Fokus auf Europa aufzustellen.Der Volkswagen-Konzern hat ein neues Investitionsprogramm in Höhe von 160 Milliarden Euro bis zum Jahr 2030 angekündigt. Wie CEO Oliver Blume in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen erklärte, richtet der Autohersteller seinen Fokus verstärkt auf Deutschland und Europa, nachdem die Märkte in China und den USA zunehmend unter Druck geraten sind. Das neue Investitionsvolumen liegt damit leicht unter den 165 Milliarden Euro des Plans für die Jahre 2025 bis 2029. Zum Vergleich: Der Investitionshöhepunkt wurde 2024 mit 180 Milliarden …