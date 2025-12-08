Marktbericht vom 08. Dezember 2025: Die neue Woche beginnt an den internationalen Märkten mit vorsichtig optimistischen Vorzeichen. In Asien tendierten die Märkte uneinheitlich, wobei die chinesischen Indizes von überraschend starken Exportzahlen profitieren, während der japanische Markt nach unten revidierten BIP-Daten nur leichte Stabilisierung zeigte. In Europa hatte der Freitag bereits ein freundliches Bild geliefert, und auch heute Morgen deuten die Futures eine stabile Eröffnung an. Gleichzeitig setzt sich der Renditeanstieg am europäischen Anleihemarkt fort: Die zehnjährige Bundesanleihe ...

