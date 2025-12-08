Der Marineschiffbauer Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) hat am Montag seine Jahreszahlen präsentiert. Dank zahlreicher U-Boot-Bestellungen hat sich der Auftragsbestand vervielfacht. Gleichzeitig legte der Nettogewinn um rund ein Fünftel zu. Die Aktie startet zum Wochenbeginn daher im Plus. Dennoch zeigt sich der Rüstungskonzern zurückhaltend. Im Geschäftsjahr 2024/25 (per Ende September) versechsfachte sich das Neugeschäft auf starke 8,8 Milliarden Euro - ein Wert, der selbst optimistische Erwartungen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.