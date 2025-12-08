NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Merck KGaA von 155 auf 150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Papiere der Darmstädter blieben unterbewertet - sowohl verglichen mit der Life-Science- als auch mit der Halbleiterkonkurrenz, wie Richard Vosser in seinem Ausblick auf 2026 für die europäische Pharmabranche vom Montag schrieb./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / GMT



ISIN: DE0006599905





