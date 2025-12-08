Der innovative endoskopische Ansatz im Mageninneren reduziert das Hungergefühl und unterstützt die Gewichtsabnahme

Nur wenige Monate nach der weltweit ersten gastrischen Mukosaablation (GMA) mit MOVIVA am Policlinico Universitario Agostino Gemelli in Rom verbreitet sich dieses klinische Verfahren rasch in ganz Europa. Mit rund 80 Eingriffen innerhalb kürzester Zeit in acht Ländern leitet MOVIVA angesichts des andauernden weltweiten Anstiegs der Adipositas Erkrankungen mit einer minimalinvasiven Option eine neue Ära der endoskopischen bariatrischen Behandlung ein.

GMA mit MOVIVA

Eine vielversprechende Alternative für bariatrische Patienten: GMA mit MOVIVA

GMA ist ein kontaktloses und schonendes endoskopisches Verfahren. Es zielt auf den Magenfundus ab und reduziert dort die Produktion des Ghrelins das sogenannte Hungerhormon. Infolge der Absenkung des Ghrelin-Spiegels empfinden die Patienten weniger Hunger. Die Ablation der Magenschleimhaut im Fundus führt gleichzeitig zu einer Schrumpfung des Gewebes, wodurch sich das Magenvolumen verringert. Im Zusammenspiel unterstützen diese beiden Effekte die kontrollierte Gewichtsreduktion.

MOVIVA ist eine neue und innovative Hybridsonde, die speziell für GMA entwickelt wurde. Sie kombiniert die nadelfreie Hochdruck-Injektion zur Schaffung eines schützenden submukosen Flüssigkeitskissens mit der thermischen Oberflächenablation durch Argonplasma-Koagulation (APC). Der spezifische moveAPD-Modus von MOVIVA sorgt für eine breite und gleichmäßige Argonplasma-Koagulation. Eine weitere Stärke von MOVIVA liegt in der erweiterten Injektionsfähigkeit, insbesondere in Retroflexion, was bei endoskopischen Verfahren oft eine Herausforderung darstellt.

Prof. Ivo Boskoski, der den ersten Eingriff mit MOVIVA in Rom durchgeführt hat, sagt dazu: "Minimalinvasive endoskopische Techniken, die durch die präzise Ablation des Magenfundus auf die Appetitregulierung wirken, bieten Patienten eine effektive Möglichkeit, Gewicht zu verlieren, ohne die Risiken von Operationen in Kauf nehmen zu müssen. Die innovativen Injektions- und Ablationsfähigkeiten von MOVIVA vereinfachen das GMA-Verfahren und setzen im Bereich der endoskopischen bariatrischen Behandlung einen neuen Standard."

Die GMA kann als separate Behandlung oder in Kombination mit einer endoskopischen Schlauchmagenplastik (ESG) durchgeführt werden. Im Zusammenspiel mit einer ESG erzielt das Verfahren Ergebnisse bei der Gewichtsreduzierung, die mit denen der vertikalen Schlauchmagen-Operation vergleichbar sind bei deutlich geringerem Risiko.

"MOVIVA setzt neue Standards, indem es die Produktion des Hungerhormons Ghrelin nachweislich reduziert und dadurch Hunger und Appetit effektiv zügelt. Dies fördert den Gewichtsverlust bei adipösen Personen. Wir freuen uns sehr auf die Markteinführung von MOVIVA im Jahr 2026", erklärt Marcus Felstead, Chief Commercial Officer bei Erbe Elektromedizin.

MOVIVA ist derzeit in CE- und CE-bezogenen Märkten erhältlich.

Melden Sie sich zu unserem Webinar "Advancing bariatric endoscopy" an.

Nehmen Sie am 11. Dezember an der Live-Online-Veranstaltung mit Prof. Ivo Boskoski, MD, Christopher McGowan, MD, und Abdullah AlMousa, MD, über die neuesten Entwicklungen in der bariatrischen Endoskopie und GMA mit MOVIVA teil: Webinar-Registrierung Zoom https://erbe-med.zoom.us/webinar/register/WN_10nhAgt8TlOR4eu5qf51ZQ#/registration ].

Über Erbe Elektromedizin

Erbe Elektromedizin entwickelt, produziert und vertreibt weltweit chirurgische Instrumente und Geräte und bietet Dienstleistungen für den professionellen Einsatz dieser Produkte in den verschiedensten medizinischen Disziplinen an. Chirurginnen und Chirurgen, OP-Teams, Patientinnen und Patienten auf der ganzen Welt vertrauen auf die Medizintechnik von Erbe. Die chirurgischen Instrumente und Geräte finden in nahezu allen Fachbereichen Anwendung. Sie basieren auf der Elektrochirurgie in Kombination mit anderen Erbe-Technologien. Hybride Lösungen ermöglichen neue, innovative Anwendungen in der Medizin.

Tätigkeitsfelder

Bildgebung

Endoskopie

Elektrochirurgie

Plasmachirurgie

Thermofusion

Hydrochirurgie

Kryochirurgie

Internationales Netzwerk

20 internationale Vertriebs- und Serviceeinheiten

4 Produktionsstandorte

Erbe ist in 110 Märkten weltweit aktiv

Das Erbe Team

2.100 Mitarbeitende weltweit

davon 1.100 in Deutschland

Contacts:

Erbe Elektromedizin GmbH

Waldhörnlestraße 17

72072 Tübingen

erbegroup.com

info@erbegroup.com



Pressekontakt

Lisa Viergutz

Tel. +49 7071 755-2731

lisa.viergutz@erbegroup.com