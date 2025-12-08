Die Bullen liefern sich am chinesischen Aktienmarkt weiterhin einen harten Kampf mit den Bären. Zum Auftakt in die neue Handelswoche konnten letztere die Oberhand gewinnen und schickten den Hang Seng um mehr als ein Prozent nach unten. Stark präsentierte sich hingegen die Baidu-Aktie, welche aufgrund der jüngsten News bereits am Freitag kräftig angesprungen war.Trotz starker Kursausschläge in beide Richtungen hat der Hang Seng sich in den letzten vier Monaten unter dem Strich nicht von der Stelle ...

