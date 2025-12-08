Passau (ots) -Kommunikation wirkt heute oft perfekt und gleichzeitig austauschbar. Während KI in Sekundenschnelle Content produziert, entsteht eine neue Herausforderung im Mittelstand: Wie bleibt eine Marke erkennbar, wenn alles gleich aussieht?In den Social-Media-Feeds mittelständischer Unternehmen zeigt sich ein Trend, den viele inzwischen beobachten. Vieles wirkt sauber gestaltet und technisch einwandfrei, doch kaum etwas bleibt im Kopf. Viele Verantwortliche kennen dieses Gefühl: Die Kommunikation läuft, Termine werden gehalten, die Kanäle sind gefüllt - aber Wirkung entsteht nur selten. "Wir sehen oft, dass Marken heute lauter senden als je zuvor und gleichzeitig leiser wirken", sagt Konstantin Katsikis, Gründer der Agentur KWADRAT. Für ihn liegt das Problem nicht im Aufwand, sondern darin, dass vielen Marken ihre erkennbare Handschrift fehlt. "Wenn alles ähnlich aussieht, hört man irgendwann niemanden mehr", so seine Einschätzung.KI trägt wesentlich zu dieser Austauschbarkeit bei. Sie erleichtert die Arbeit, nimmt aber zugleich genau jene Ecken und Kanten aus den Inhalten, die Marken früher unterscheidbar gemacht haben. "Vieles wirkt heute glatt und korrekt, doch gerade das lässt Botschaften im digitalen Rauschen untergehen", erklärt Konstantin Katsikis. Hier beginnt für KWADRAT die eigentliche Aufgabe. Die Agentur arbeitet nicht darauf hin, möglichst viel Output zu produzieren, sondern Klarheit zu schaffen: Welche Botschaften tragen wirklich? Welche passen zur Identität? Und welche sollte man bewusst weglassen? Viele Kunden beschreiben KWADRAT deshalb als eine Art Bio-Siegel der Kommunikation. Ein Zeichen dafür, dass hinter jeder Botschaft ein Team steht, das sich mit ihrem Inhalt auseinandersetzt und versteht, welche Wirkung sie entfalten kann.Warum gute Kommunikation heute trotzdem wirkungslos bleibtDie größte Herausforderung moderner Kommunikation ist nicht die Produktion von Inhalten, sondern ihre Wirkung. Und genau dort hakt es heute in vielen Unternehmen. Die Inhalte wirken ordentlich, die Abläufe funktionieren, die Timelines sind gefüllt. Doch hinter dieser Aktivität entsteht häufig eine Leerstelle: Botschaften werden veröffentlicht, ohne wirklich anzukommen. "Entscheider berichten zunehmend, dass sie zwar permanent senden, aber kaum noch etwas transportieren. Die Inhalte sind korrekt, aber selten charakteristisch", berichtet Konstantin Katsikis.KI verstärkt diese Entwicklung. Sie beschleunigt Prozesse und liefert Varianten, ohne eine Richtung vorzugeben. Gleichzeitig glättet sie Unterschiede, die Marken früher geprägt haben. "KI ersetzt nicht den Menschen. Aber sie verstärkt, was ohnehin da ist", sagt der Experte. "Wer keine klare Linie hat, verliert sie jetzt also noch schneller." Aus seiner Sicht geht es weniger um Technologie als um strategische Klarheit: Erkennbar bleibt nur, wer weiß, wofür er steht.Identität entsteht nicht im Tool, sondern im DenkenMit jedem neuen KI-Tool wird deutlicher, was die Technologie leisten kann, und was nicht. Sie formuliert Texte, erstellt Designs und liefert schnelle Varianten. Doch die Frage, was eine Marke im Kern ausmacht, beantwortet sie nicht. Dafür braucht es Menschen, die den Markt kennen, die Zielgruppen verstehen und die ein Gespür dafür haben, welche Botschaft wirklich trägt. KI kann dabei unterstützen, aber sie weist keine Richtung.Genau an diesem Punkt entscheidet sich heute, ob eine Marke Profil gewinnt oder verliert. Wer seine Identität bewusst schärft, kommuniziert klarer. Wer sich von Tools treiben lässt, wirkt beliebig. "Technologie kann vieles vereinfachen, aber sie formt keine Haltung", sagt Konstantin Katsikis. "Eine Marke entsteht in Entscheidungen, nicht in Vorlagen." Erst wenn Unternehmen verstehen, was sie vertreten und wie sie wahrgenommen werden wollen, entsteht Kommunikation, die Tiefe hat und bleibt.Weniger Output, mehr Richtung: Wie KWADRAT Marken wieder erkennbar machtKWADRAT arbeitet bewusst nicht auf Masse, sondern auf Richtung. Bevor ein Post, ein Claim oder ein Design entsteht, steht eine grundsätzliche Frage im Raum: Was soll diese Marke eigentlich sagen? Welche Botschaften tragen sie wirklich und welche klingen nur so, als müssten sie gesagt werden? Dieser Prozess beginnt mit Gesprächen. Nicht mit Vorlagen, nicht mit Tools. Viele Kunden berichten, dass allein dieser Schritt eine neue Ruhe in ihre Kommunikation bringt, weil er klärt, was wichtig ist und was nicht. Aus diesem Verständnis entstehen Inhalte, die nach der Marke klingen und nicht nach dem Werkzeug, mit dem sie erstellt wurden. KI spielt dabei eine Rolle, aber keine führende. "Technologie kann unterstützen, aber sie entscheidet nicht für uns", sagt Konstantin Katsikis. "Die entscheidenden Schritte passieren im Denken, nicht im Tool."Ein Projekt mit einem führenden Unternehmen der Pharmaindustrie macht das deutlich: Statt sofort Formate zu produzieren, stellte das Team von KWADRAT zu Beginn nur eine Frage. Welche Haltung soll das Unternehmen in einem anspruchsvollen Markt sichtbar machen? Erst aus dieser Klärung entwickelten sich Inhalte, die nicht nur gut aussahen, sondern auch wirklich passten. Die Technik half bei der Umsetzung, die Richtung kam vom Menschen.Warum echte Ideen nicht automatisierbar sindMit jedem technischen Fortschritt zeigt sich deutlicher, wo KI an ihre Grenzen stößt. Sie kann Vorschläge machen und Varianten erzeugen, aber sie spürt nicht, wann etwas wirklich trifft. Eine Idee entsteht nicht durch Wiederholung, sondern durch Auseinandersetzung: durch das Sortieren, Verwerfen und Zuspitzen von Gedanken. Und durch die Erfahrung, zu erkennen, wann eine Botschaft glaubwürdig klingt und wann nicht.Für KWADRAT ist genau das der Kern kreativer Arbeit. Das Team arbeitet mit Fragen, die Marken zu ihrem inneren Kern führen. Was sagt dieses Unternehmen wirklich aus? Welche Botschaft fühlt sich stimmig an? Welche klingt leer, obwohl sie formal richtig ist? Oft entsteht eine gute Idee erst, wenn man die offensichtliche verwirft und einen Schritt weiter denkt. "Kreativität entsteht nicht im Tool, sondern im Kopf", sagt Konstantin Katsikis. "Sie lebt von Erfahrung und vom Mut, den einfachen Weg nicht zu nehmen." Genau darin sieht er den Unterschied zwischen gefälligen Inhalten und Markenarbeit, die bleibt.Verantwortung statt Automatisierung: Warum Wirkung Kontrolle brauchtAutomatisierte Tools nehmen Unternehmen heute viel Arbeit ab - doch gerade deshalb braucht jede Botschaft mehr Aufmerksamkeit als früher. KI produziert Inhalte, ohne Bewusstsein dafür, was sie auslösen können. Unternehmen dagegen müssen genau das im Blick behalten. Jede Formulierung wirkt, intern wie extern. Es geht daher weniger darum, möglichst viel zu senden, sondern darum, die richtigen Entscheidungen zu treffen.KWADRAT versteht Markenführung als Verantwortung für Wirkung und Kontext. Das Team prüft, ob eine Aussage zur Identität passt, ob sie Mitarbeiter stärkt oder irritiert und ob sie Kunden ein ehrliches Bild vermittelt. "Kommunikation hat Folgen und genau deshalb braucht sie Menschen, die hinschauen", sagt Konstantin Katsikis. Dieser Anspruch macht den Unterschied zwischen Inhalten, die einfach veröffentlicht werden, und Kommunikation, die Orientierung bietet und glaubwürdig bleibt.Die Zukunft der Agenturarbeit: Präzision statt LautstärkeKommunikation wird heute nicht mehr von den Marken bestimmt, die am meisten veröffentlichen, sondern von denen, die klare Entscheidungen treffen. Agenturen entwickeln sich deshalb vom Produzenten zum Navigator: Sie helfen Unternehmen, Prioritäten zu setzen, Bedeutung zu erkennen und ihre Identität zu schützen. KI liefert Tempo - Menschen geben Richtung. Für viele Verantwortliche fühlt sich dieser Wandel herausfordernd an. Doch genau hier entsteht der Raum für Marken, die ihre Haltung kennen und nicht jedem Trend hinterherlaufen. "Klarheit ist heute wertvoller als Frequenz", sagt Konstantin Katsikis. Marken, die wissen, wofür sie stehen, kommunizieren nicht lauter, sondern präziser. KWADRAT begleitet Unternehmen dabei, dieses Profil zu schärfen und Kommunikation so auszurichten, dass sie wieder wirkt - nicht gegen KI, sondern über ihr Niveau hinaus.