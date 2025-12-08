Die vorläufigen Berechnungen der Bundesstatistiker für Oktober ergeben einen Zuwachs von 1,8 % zum Vormonat und von 0,8 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Ohne Energie und Baugewerbe kommt die Industriefertigung auf +1,5 % bzw. -0,1 %. Aber Tatsache ist auch: Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich sank die Produktion von August bis Oktober um 1,5 % gegenüber den Monaten Mai bis Juli. Grafisch zeigt sich unverändert ein Abwärtstrend seit Anfang 2023.



Annerose Winkler



Der Deutsche Unternehmerbrief



www.bernecker.info



