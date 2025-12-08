Die SIAL Paris 2026 ist mehr denn je die weltweit führende Veranstaltung der Lebensmittelbranche

In weniger als einem Jahr öffnet die SIAL Paris erneut ihre Tore und behauptet ihre Stellung als führendes internationales Treffen für Fachleute der Lebensmittelbranche. Mit einer Auslastung von 85 % der Ausstellungsfläche erfreut sich die Messe einer starken Dynamik und Nachfrage.

Die SIAL Paris wird 295.000 Fachbesucher aus 200 Ländern auf einer eindrucksvollen Ausstellungsfläche von 280.000 m² begrüßen, die alle Segmente der Lebensmittelindustrie repräsentiert.

Innovation als Schlüssel zur globalen Transformation der Lebensmittelbranche

Vor dem Hintergrund großer demografischer, ökologischer und geopolitischer Herausforderungen ist die SIAL Paris DER Hub, der durch Innovation Initiativen, Geschäfte und Transformation vorantreibt. Er bringt Ideen, Projekte und Lösungen aus allen Bereichen zusammen, die sich den Herausforderungen der heutigen Zeit stellen, und inspiriert zugleich die globale Lebensmittelindustrie.

Wie bei jeder Edition wird die Messe ein einzigartiges Erlebnis bieten, das vielversprechende Begegnungen und Geschäftsmöglichkeiten unterstützt. SIAL Paris ist die internationale Plattform für Lebensmittelinnovationen, auf der Marken und Unternehmen neue Märkte erschließen, sich von globalen Trends inspirieren lassen und mit dem weltweiten Lebensmittelökosystem in Kontakt treten.

Im Mittelpunkt des Programms für 2026 stehen folgende Highlights:

SIAL Innovation Entdeckung der neuesten Produktinnovationen

Entdeckung der neuesten Produktinnovationen SIAL Talks Konferenzen mit Experten und Wegbereitern der wichtigsten Food-Trends

Konferenzen mit Experten und Wegbereitern der wichtigsten Food-Trends SIAL Summits drei hochkarätige Konferenzgipfel mit Schwerpunkt auf den wichtigsten Herausforderungen der Branche

drei hochkarätige Konferenzgipfel mit Schwerpunkt auf den wichtigsten Herausforderungen der Branche SIAL for Change die zweite Ausgabe würdigt erneut die vielversprechendsten CSR-Initiativen

die zweite Ausgabe würdigt erneut die vielversprechendsten CSR-Initiativen SIAL Start-Up die weltweit größte Food-Tech-Plattform bringt Unternehmer und Investoren zusammen

die weltweit größte Food-Tech-Plattform bringt Unternehmer und Investoren zusammen SIAL Insights der Trendbericht prognostiziert die Lebensmittel von morgen

der Trendbericht prognostiziert die Lebensmittel von morgen SIAL Guided Tours mit überarbeiteten, branchenspezifischen Routen

mit überarbeiteten, branchenspezifischen Routen Ein verbesserter Onlinekatalog und ein neuer Matchmaking-Service helfen den Besuchern außerdem, ihre Geschäftstreffen optimal zu nutzen

30 Jahre Innovation bei SIAL eine hochkarätige Jubiläumsausgabe

Im Jahr 2026 feiert die SIAL Innovation ihr 30-jähriges Jubiläum. Dieser Wettbewerb ist für Fachleute aus der Lebensmittelbranche zu einem Pflichttermin geworden, um Produktinnovationen zu entdecken, die die Zukunft der Lebensmittelbranche prägen werden. Die Ausgabe 2024 umfasste mehr als 2.100 Beiträge. Mit 560 ausgewählten Innovationen und 21 Awards bot sie Marken eine beispiellose internationale Sichtbarkeit.

Für diese Jubiläumsausgabe wurde der Innovationsbereich der SIAL komplett neu gestaltet. Besucher erwartet nun ein neues, immersives Layout, neue Preise und noch attraktivere Erlebnisse. Zu den Höhepunkten zählen die Integration von SIAL Taste einem einzigartigen Bereich für die Verkostung ausgewählter oder ausgezeichneter Innovationen sowie eine neue Live-Pitch-Bühne, auf der Innovatoren ihre neuen Konzepte präsentieren können.

Ticketverkauf ab April 2026

Die Tickets sind ab dem 15. April 2026 erhältlich. Fachleute werden gebeten, sich frühzeitig anzumelden und ihren Zugang zu den Highlights, neuen Funktionen und aktuellen Updates dieser Ausgabe zu sichern. Die Veranstaltung findet vom 17. bis 21. Oktober 2026 in Paris Nord Villepinte statt.

Über SIAL Paris

Die SIAL Paris ist seit 1964 die weltweit größte Lebensmittelmesse für Fachbesucher. Sie führt alle zwei Jahre Fachleute und wichtige Akteure der Lebensmittelbranche zusammen, um Trends zu erkunden, Innovationen zu präsentieren und Geschäftsmöglichkeiten auf weltweiter Ebene zu erschließen.

