LONDON, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eine starke Beschleunigung der globalen Vermögensmigration im Jahr 2025 trifft weltweit auf rapide divergierende Kosten für private Gesundheitsversorgung, was die Verfügbarkeit und die Kosten verlässlicher privater Pflege zu einem entscheidenden Faktor dafür macht, wo vermögensstarke Familien ihren Wohnsitz wählen, investieren und sich Aufenthalts- oder Staatsbürgerschaftsrechte sichern.

Neue Kundendaten, die heute von Henley & Partners, dem weltweit führenden Anbieter für Wohnsitz- und Staatsbürgerschaftsplanung, veröffentlicht wurden, bestätigen eine Rekordnachfrage nach grenzüberschreitender Planung und heben das Risiko von Gesundheitskosten als kritische "versteckte Variable" hervor, die langfristige Entscheidungen global mobiler Familien in Bezug auf ihren Zielort prägt.

Weltweite Rekordnachfrage verändert Prioritäten

Henley & Partners hat in diesem Jahrund Staatsbürgerschaftsprogrammenbedient. In den vergangenen fünf Jahren hat das Unternehmen Antragsteller aus 136 Nationalitäten unterstützt, was das Ausmaß und die Vielfalt der heutigen Bewegung von Vermögensmigration unterstreicht. Im Vergleich der ersten drei Quartale 2024 mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2025 verzeichnete das Unternehmen einen Anstieg der Anträge um 43 % - ein deutliches Signal für die zunehmende grenzüberschreitende Mobilität wohlhabender Familien.

"Globale Mobilität entwickelt sich zu einer zentralen Risikomanagement-Strategie für wohlhabende Familien", so Dr. Christian H. Kaelin, Chairman von Henley & Partners. "Da Kunden ihr Leben über mehrere Gerichtsbarkeiten hinweg aufbauen, prüfen sie nicht nur den Zugang zu Wohnsitz- und Staatsbürgerschaftsrechten, sondern auch die tatsächlichen Kosten zur Aufrechterhaltung dieses Lebensstils - insbesondere den Preis für eine zuverlässige private Gesundheitsversorgung. Ziele, die auf dem Papier attraktiv erscheinen, können weit weniger attraktiv werden, sobald das tatsächliche Risiko der Gesundheitskosten verstanden wird."

Neue Erkenntnisse machen Gesundheitskosten zu einem zentralen Faktor für die globale Mobilität

Um die Entscheidungen der Kunden bei der Wahl des Zielortes zu unterstützen, verweist Henley & Partners auf den neu veröffentlichten SIP Health Cost Index- einen systematischen Benchmark für die tatsächlichen Kosten privater Gesundheitsversorgung für international mobile Einzelpersonen und Familien in 50 Schlüsselländern, basierend auf Prämien für internationale private Krankenversicherungen (International Private Medical Insurance - IPMI). Während Henley & Partners führend in der Wohnsitz- und Staatsbürgerschaftsplanung ist, bietet der Index eine entscheidende ergänzende Perspektive: Die Kosten für private Gesundheitsversorgung können die langfristige Erschwinglichkeit und Eignung eines Zielortes wesentlich verändern, insbesondere für Familien, die sich um die Bedürfnisse von Kindern, alternden Eltern oder elektive grenzüberschreitende Behandlungen kümmern müssen.

"Die Kosten für private Gesundheitsversorgung steigen weltweit, doch Tempo und Muster unterscheiden sich dramatisch. Zweiklassen-Gesundheitssysteme, in denen die hochwertigste Versorgung oft nur denjenigen zugänglich ist, die sie sich leisten können und gut versichert sind, nehmen zu", merkt Kevin Buerchler, CEO des SIP Medical Family Office, an. "Nur in einer Handvoll von Exzellenzzentren im Gesundheitswesen sehen wir die Art von Qualität und Zugänglichkeit, die für globale Familien erforderlich ist, was die Orientierung in Bezug auf Qualität und Kosten der Versorgung wichtiger denn je macht."

Wo die Kosten am höchsten sind - und wo Schocks drohen

Der Index bestätigt die bekannten Spitzenreiter bei den Kosten. Die Vereinigten Staaten sind der weltweit teuerste Markt für private Gesundheitsversorgung mit durchschnittlichen jährlichen IPMI-basierten Kosten von 17.969 USD pro Person, gefolgt von Hongkong (16.175 USD) und Singapur (14.231 USD). Diese Märkte setzen einen hohen Maßstab für Versicherungsprämien und die Budgetierung der Gesundheitsversorgung im Haushalt.

Für die Umzugsplanung folgenreicher sind jedoch die unerwarteten Verschiebungen jenseits der traditionellen Zentren. Aufstrebende asiatische Länder sind in die Hochpreisklasse aufgestiegen, wobei China, Thailand und Taiwan nun zu den zwölf teuersten Märkten für private Pflege weltweit gehören. Die starke Nachfrage nach erstklassigen internationalen Krankenhäusern und regionalem Medizintourismus treibt die stationären Kosten stark in die Höhe, selbst dort, wo routinemäßige ambulante Behandlungen relativ günstig bleiben - was zu erheblichen Budgetüberraschungen für umziehende Familien führt.

Europa, der Nahe Osten und andere preiswerte Ziele

Europa weist eine der größten Spannen bei den Kosten für private Pflege auf, wobei das Vereinigte Königreich, Griechenland und Spanien zu den teuersten Märkten der Region zählen, teilweise aufgrund der Versicherungssteuer (Insurance Premium Tax) im Vereinigten Königreich und in Griechenland. Die Schweiz liegt im Mittelfeld, was zeigt, dass der Ruf eines Landes für teure Gesundheitsversorgung nicht immer gleichbedeutend mit der gleichen IPMI-Belastung für globale Familien ist.

Im Nahen Osten belegen die Vereinigten Arabischen Emirate weltweit den 10. Platz, was den raschen Ausbau der High-End-Gesundheitsinfrastruktur und die Ambitionen im Medizintourismus widerspiegelt - Zugang zu hoher Qualität, aber mit entsprechenden Premiumkosten.

Für Kunden, die Qualität und Erschwinglichkeit abwägen, bleiben Afrika und weite Teile Lateinamerikas vergleichsweise kostengünstig. Marokko ist mit 6.251 USD pro Jahr der weltweit kostengünstigste Markt, neben anderen günstigeren Ländern wie Rumänien, Nigeria, Ägypten, Kenia und Südafrika. Die große Ausnahme ist Brasilien, das weltweit auf Platz 7 liegt, was darauf hindeutet, dass einige lateinamerikanische Ziele nun mit traditionellen Hochpreismärkten für private Premiumversorgung konkurrieren.

Was dies für migrierende Millionäre bedeutet

Mit dem Anstieg der Vermögensmigration werden die Kosten für die private Gesundheitsversorgung zu einem wichtigen Faktor bei der Wahl des Wohnsitzes und der Staatsbürgerschaft und sind nicht mehr nur eine Nebensache. Der SIP Health Cost Indexbietet global mobilen Familien und ihren Beratern ein praktisches Vergleichsinstrument, um langfristige Gesundheitsbudgets zu antizipieren und versteckte Kostenfallen bei der Wahl eines neuen Zuhauses, eines zweiten Wohnsitzes oder eines Lebensstils mit mehreren Standorten zu vermeiden.

