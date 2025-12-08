Ein außergewöhnlich kompakter und leistungsstarker Elektromotor soll bei E-Autos künftig direkt im Rad sitzen. Das bedeutet deutlich mehr Leistung bei geringem Gewicht. Das britische Unternehmen Yasa will damit E-Mobilität grundlegend verändern. Der Antrieb von Elektrofahrzeugen könnte dank des neuesten Prototyps von Yasa neue Wege gehen. Der britische Hersteller hat einen Axial-Flux-Elektromotor vorgestellt, der direkt in das Rad (in-wheel) eingebaut ...

