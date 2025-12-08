NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hugo Boss nach der Bekanntgabe mittelfristiger Ziele von 45 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung nach dem Kurseinbruch aber auf "Outperform" belassen. Der Modekonzern habe bei den Zielen für das kommende Jahr einen Reset durchgezogen, schrieb Manjari Dhar im am Montag vorliegenden Kommentar. Der Fokus scheine nun auf profitablem Wachstum und der Generierung von Barmittel zu liegen./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2025 / 21:42 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1PHFF7





© 2025 dpa-AFX-Analyser