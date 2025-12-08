Dass die Bundesregierung das neue "Günstiger-Strom-Gesetz" teils durch eine Sonderdividende des teilstaatlichen Energieversorgers Verbund AG finanzieren will, macht bei den Analysten erwartungsgemäß wenig Freude auf die Aktie. Die Baader Bank hat ihr Anlagevotum "Reduce" für die Verbund-Aktie bekräftigt und gleichzeitig das Kursziel aber leicht auf 70,8 Euro angehoben. Wie du sicher mitbekommen hast: Für 2025 soll der Verbund einmalig 1,15 Euro je ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.