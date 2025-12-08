Dass die Bundesregierung das neue "Günstiger-Strom-Gesetz" teils durch eine Sonderdividende des teilstaatlichen Energieversorgers Verbund AG finanzieren will, macht bei den Analysten erwartungsgemäß wenig Freude auf die Aktie. Die Baader Bank hat ihr Anlagevotum "Reduce" für die Verbund-Aktie bekräftigt und gleichzeitig das Kursziel aber leicht auf 70,8 Euro angehoben. Wie du sicher mitbekommen hast: Für 2025 soll der Verbund einmalig 1,15 Euro je ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Börsianer