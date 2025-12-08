Moderne Analysedaten sollen die bevorstehende Auswertung, Bohrzielauffindung und aktualisierte Geomodellierung unterstützen

Vancouver, B.C. - 8. Dezember 2025 / IRW-Press / Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC, FWB: KL9, OTCQB: APXCF) ("Apex" oder das "Unternehmen"), ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung und Erschließung von kritischen und strategischen Metallvorkommen befasst, freut sich bekannt zu geben, dass es sein Programm für das Jahr 2025 abgeschlossen hat, in dessen Rahmen die erhaltenen historischen Bohrkerne aus dem Seltenerdmetallprojekt Rift unweit von Elk Creek (Nebraska, USA) erneut protokolliert und beprobt wurden.

Mit dem Programm sollte eine moderne Analysegrundlage für das Karbonatitsystem Rift geschaffen werden. Es wurden moderne geochemische und geologische Methoden angewendet, um das ursprünglich in den 1970er und 1980er Jahren von Molycorp Inc. gewonnene Bohrkernmaterial erneut auszuwerten. Ein Großteil des besagten Bohrkernmaterials war von der Conservation and Survey Division der School of Natural Resources an der University of Nebraska-Lincoln eingelagert und aufbewahrt worden, wodurch sich die seltene Gelegenheit für eine moderne Neubewertung bot (siehe Abbildung 1 unten).

Abbildung 1: Das Geologenteam von Apex bei der Auswertung des historischen Bohrkernmaterials (links) und der Aufnahme des aufbewahrten Kernmaterial aus EC-93 (rechts).

Das Programm 2025 beinhaltete folgende Arbeiten:

- Erneute Auswertung der vorrangigen Molycorp-Bohrlöcher innerhalb der Apex-Konzession Rift

- Moderne geologische Beschreibungen zur Überprüfung von lithologischen Strukturen, Alterierungen und mineralisierten Abschnitten

- Fotografie des Bohrkernmaterials für zukünftige Referenzzwecke

- Auswahl und Entnahme von Proben für die Mehrelementanalyse

- Einreichung der Proben bei Actlabs für den Schmelzaufschluss (ICP-MS, ICP-OES) und die Röntgenfluoreszenzanalyse

- Derzeit erfolgt eine erste Datenüberprüfung und -modellierung; die Analyseergebnisse werden voraussichtlich im ersten Quartal 2026 zusammengestellt und ausgewertet.

Sean Charland, CEO von Apex, erklärt: "Der Abschluss dieses Programms ist ein wichtiger Meilenstein für Apex. Der Zugang zum eingelagerten Bohrkernmaterial von Molycorp ist eine einzigartige Chance, und mit unserer Initiative zur Neuauswertung und Neubeprobung im Jahr 2025 haben wir die erste moderne Analysegrundlage geschaffen, um bessere Einblicke in das mögliche Ausmaß und den Mineralisierungsgrad des Projekts Rift zu gewinnen. Diese Arbeiten versetzen uns in die Lage, unsere Geomodellierung rascher umzusetzen, die Bohrziele zu präzisieren und eine umfassendere Bewertung dieses bedeutenden Seltenerdmetall- und Niobsystems vorzunehmen.

Das Projekt Rift umfasst eine Reihe von Karbonatiten und verwandten Intrusivgesteinen. Diese sind Teil des größeren Karbonatitkomplexes Elk Creek, der zu den aussichtsreichsten Gebieten Nordamerikas für Vorkommen von Seltenerdmetallen ("REE") und Niob zählt. Molycorp hat bei seinen damaligen Bohrungen mehrere Zonen mit REE- und Niob-haltigem Karbonatit innerhalb der Konzessionsgrenzen von Apex ermittelt. Diese historischen Ergebnisse stammen jedoch aus einer Zeit, in der es die Vorschrift NI 43-101 noch nicht gab; sie sind daher nicht mit dieser konform und werden auch nicht als aktuelle Ressourcen eingestuft. Dank der mittels Neuauswertung und Neuanalyse erfassten Daten ist Apex in der Lage, die geologischen und strukturellen Eigenschaften besser zu erfassen, historische Abschnitte zu validieren und zu verfeinern, die Bohrzielauffindung für 2026 zu unterstützen und nach Abschluss der geplanten phasenweisen Bohrungen im Jahr 2026 Fortschritte bei der Modellierung potenzieller zukünftiger Ressourcen zu erzielen.

Nachdem das Programm für 2025 abgeschlossen ist, widmet sich das Unternehmen nun der Erhebung und Auswertung der neu gewonnenen Analysedaten, aktualisiert das Geomodell für das Karbonatitsystem Rift, definiert zusätzliche vorrangige Bohrziele für die nächste Explorationsphase und setzt seine Vorbereitungen auf das Genehmigungsverfahren und die Planung der voraussichtlich Anfang 2026 eingeleiteten Bohrungen fort. Ein weiteres Update erfolgt dann nach Abschluss der Auswertung der Daten und deren Einbindung in das geologische Rahmenwerk von Rift.

Marketing-Update

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass seine Investor-Relations-Vereinbarung mit der Firma Rumble Strip Media Inc. ("Rumble") verlängert wurde, um den Bekanntheitsgrad des Unternehmens bei den Anlegern zu steigern. Im Rahmen der Vereinbarung wird Rumble bestimmte Social-Media-, Marketing- und Beratungsdienstleistungen für Apex erbringen. Als Gegenleistung erhält Rumble von Apex ein Honorar in Höhe von 1.000.000 CAD, von dem 250.000 CAD bereits im Voraus zu entrichten sind. Die Vertragsverlängerung mit einer Laufzeit von drei Monaten beginnt am 5. Dezember 2025 und endet am 5. März 2025. Die von Rumble zu erbringenden Dienstleistungen gelten im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze und der Richtlinien der Canadian Securities Exchange als Investor-Relations-Aktivitäten. Rumble und seine Geschäftsführung sind mit dem Unternehmen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz (Arm's Length) verbunden. Soweit dem Unternehmen bekannt ist, besitzt, kontrolliert oder verwaltet Rumble keinerlei Wertpapiere des Unternehmens.

Aktienoptionen

Das Unternehmen möchte bekannt geben, dass es im Rahmen seines Aktienoptionsplans (Equity Incentive Plan) einem Berater insgesamt 75.000 Incentive-Aktienoptionen (jeweils eine "Option") zum Kauf von bis zu 75.000 Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine "Aktie") gewährt hat (die "Gewährung"). Die Optionen können innerhalb von vier (4) Jahren ab dem Gewährungsdatum zum Preis von 2,50 $ pro Aktie ausgeübt werden und verfallen am 5. Dezember 2027. Zusätzlich gibt das Unternehmen bekannt, dass insgesamt 25.000 Restricted Share Units (jeweils eine "RSU") gewährt wurden. Die Optionen und RSUs werden sechs (6) Monate nach dem Gewährungsdatum unverfallbar. Alle Optionen und die diesen zugrunde liegenden Aktien sind ab dem Ausgabedatum an eine Behaltefrist gebunden, die nach vier Monaten und einem Tag endet.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Nathan Schmidt, P. Geo., Geologe bei Dahrouge Geological Consulting Ltd. und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von Vorschrift NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Die in diesem Dokument erörterten Ergebnisse haben historischen Charakter. Ein qualifizierter Sachverständiger von Apex Critical Metals Corp. hat keine ausreichenden Arbeiten oder Datenüberprüfungen durchgeführt, um diese historischen Ergebnisse in Übereinstimmung mit NI 43-101 zu validieren. Daher sollten die Ergebnisse nicht als verlässlich angesehen werden, bis das Unternehmen eigene Probenahmen, Bohrungen und moderne Analysen durchgeführt hat.

Über Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC) (OTCQX: APXCF) (FWB: KL9)

Apex Critical Metals Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung von Seltenerdmetall- und Niobprojekten gerichtet ist, um die steigende Nachfrage nach kritischen und strategischen Metallen in den USA und Kanada zu decken. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Projekt Rift, befindet sich im vielversprechenden Karbonatitkomplex Elk Creek im US-Bundesstaat Nebraska und beherbergt umfassende Seltenerdmetallrechte im Umfeld einer der am weitesten fortgeschrittenen Niob-REE-Lagerstätten Nordamerikas. Historische Bohrungen im gesamten Komplex ergaben breite Intervalle mit einer hochgradigen Seltenerdmetallmineralisierung, einschließlich Abschnitte von 155,5 m mit 2,70 % REO und 68,2 m mit 3,32 % REO.

In Kanada entwickelt Apex nach wie vor sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Cap weiter, das sich 85 km nordöstlich von Prince George in British Columbia befindet. Das Bohrprogramm 2025 bestätigte eine bedeutsame Niobentdeckung mit 0,59 % Nb2O5 auf 36 m, einschließlich 1,08 % Nb2O5 auf 10 m, innerhalb eines 1,8 km langen Niobabschnitts. Das Projekt Cap zeigt weiterhin starkes Potenzial für eine Niobmineralisierung innerhalb eines umfassenden und bis dato nicht erkannten Karbonatitsystems.

Angesichts eines wachsenden Portfolios an Projekten mit kritischen Mineralien in Kanada und den USA befindet sich Apex Critical Metals in einer strategisch günstigen Position, um die inländischen Lieferketten für jene Mineralien zu stärken, die für moderne Technologien, saubere Energie und die nationale Sicherheit von grundlegender Bedeutung sind. Apex ist in Kanada an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Kürzel APXC, in den Vereinigten Staaten am OTCQX-Markt unter dem Kürzel APXCF und in Deutschland an der Börse Frankfurt unter dem Kürzel KL9 bzw. der WKN A40CCQ notiert. Mehr erfahren können Sie unter www.apexcriticalmetals.com. Um sich in den kostenlosen Newsverteiler einzutragen, besuchen Sie bitte https://apexcriticalmetals.com/news/news-alerts/ oder folgen Sie uns auf https://x.com/Apexcritical, Facebook oder LinkedIn.

