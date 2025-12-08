Fnac Darty wählt AI21 als strategischen KI-Partner, um die komplexesten Herausforderungen im Einzelhandel anzugehen, beginnend mit dem After-Sales-Service, mit Maestro, der führenden KI-Orchestrierungsplattform.

PARIS, FR UND TEL AVIV, IL / ACCESS Newswire / 8. Dezember 2025 / AI21 Labs, ein wegweisender KI-Entwickler und weltweit führender Anbieter von Unternehmens-KI, gab eine strategische Partnerschaft mit Fnac Darty bekannt, einem der führenden Einzelhändler Europas mit einem Netzwerk aus Online- und stationären Geschäften. Die Zusammenarbeit ist eine wegweisende Initiative im Rahmen der langfristigen Wachstumsstrategie von Fnac Darty und positioniert AI21 als strategischen Partner für die Einführung von KI in allen operativen Bereichen des Unternehmens. Die Partnerschaft unterstützt den kürzlich von Fnac Darty angekündigten Strategieplan "Beyond Everyday", dessen Schwerpunkt auf der Beschleunigung des Übergangs des Unternehmens von einem produktbasierten Modell zu Dienstleistungen und Abonnements liegt, wobei der After-Sales-Bereich (Kundendienst) im Mittelpunkt dieser Entwicklung steht.

Der erste Anwendungsfall wird sich auf den After-Sales-Service konzentrieren - einen geschäftskritischen Bereich für Fnac Darty und einen Eckpfeiler seiner kundenorientierten Strategie. Jedes Jahr wenden sich Millionen von Kunden mit Geräteproblemen an das Unternehmen. Derzeit haben die Techniker von Fnac Darty keine andere Möglichkeit, als diese Fälle manuell zu prüfen und zu versuchen, sie aus der Ferne zu lösen, was häufig zu kostspieligen Hausbesuchen und dem Vorab-Bestellen von Ersatzteilen führt.

Fnac Darty und AI21 werden Maestro, die Agent-Entwicklungsplattform von AI21, einsetzen, um die Entwicklung zuverlässiger Wissensagenten in großem Maßstab zu beschleunigen und Fnac Darty in die Lage zu versetzen, seinen Technikern ein einzigartiges Support-System zur Verfügung zu stellen. Maestro wird historische und Echtzeitdaten analysieren, um erste Lösungen vorzuschlagen, Fehler zu reduzieren, Durchlaufzeiten zu verkürzen und unnötige Hausbesuche zu minimieren. Langfristig ist es das Ziel, den Lösungsprozess vollständig zu automatisieren und so jährlich Einsparungen in Millionenhöhe zu erzielen.

"Fnac Darty hat sich schon immer für den Wandel eingesetzt, vom Pionier des E-Commerce bis hin zur Ausrichtung unseres Geschäfts auf Dienstleistungen", so Olivier Theulle, Chief of E-Commerce & Digital Officer bei Fnac Darty. "Die Partnerschaft mit AI21 ermöglicht uns den nächsten Schritt: den Einsatz von KI dort, wo sie den größten Mehrwert für unsere Kunden schafft, während wir auf unserem historischen Contrat de Confiance aufbauen, das Vertrauen in unsere Marke bekräftigen und es auf das Zeitalter der KI-gesteuerten Dienstleistungen ausweiten."

"Fnac Darty testet KI nicht nur, sondern macht sie zu einem Eckpfeiler seiner Geschäftsstrategie", sagte Ori Goshen, CEO und Mitbegründer von AI21 Labs. "Maestro wurde entwickelt, um zuverlässige KI auf Unternehmensniveau in großem Maßstab bereitzustellen - genau das, was Branchen wie der Einzelhandel benötigen, wo Genauigkeit entscheidend und Fehler nicht tolerierbar sind. Seine Fähigkeit, komplexe Daten zu synthetisieren und validierte Antworten zu liefern, macht es zur richtigen Plattform, um diese Transformation voranzutreiben."

Mit über 20 Jahren historischer Kundensupport-Daten und Millionen von Anfragen pro Jahr ist die KI-Initiative von Fnac Darty eine der ehrgeizigsten im europäischen Einzelhandel und markiert einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg der digitalen Transformation des Unternehmens.

Über Fnac Darty

Fnac Darty ist ein europäischer Marktführer im Omnichannel-Einzelhandel für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte sowie Kultur- und Freizeitprodukte. Das Unternehmen ist in 14 Ländern tätig, beschäftigt fast 30.000 Mitarbeiter und verfügt über ein formatübergreifendes Netzwerk von mehr als 1.500 Filialen mit einer starken Webpräsenz und einer wachsenden Zahl von Abonnenten seiner Dienste. Der Umsatz von Fnac Darty belief sich 2024 auf über 10,5 Milliarden Euro, einschließlich des italienischen Marktführers Unieuro. Mit seinem Plan "Beyond Everyday" für 2030 erweitert Fnac Darty seine Präsenz in Europa und intensiviert seine Umstellung auf ein Modell, das sich auf Omnichannel, Dienstleistungen und Kreislaufwirtschaft konzentriert. Weitere Informationen: www.fnacdarty.com

Über AI21 Labs

AI21 entwickelt innovative KI-Modelle und -Systeme, die auf komplexe Unternehmensabläufe ausgerichtet sind. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Menschheit mithilfe von KI zu einer "Super-Produktivität" zu befähigen und die Lücke zwischen menschlicher Ideenfindung und Umsetzung zu minimieren. Zu den Produkten von AI21 gehören die Jamba-Familie von großen Sprachmodellen für lange Kontexte und Maestro, eine Orchestrierungsplattform für Wissensagenten.

Kontakt:

Yuval Porat

mailto:yuval@tellny.com

Quelle: AI21 Labs

