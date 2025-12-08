Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Fury Gold Mines Ltd. und Sierra Madre Gold and Silver Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 04.12.2025, 17:25 Uhr Zürich/Berlin Der starke Goldpreisanstieg führt zu Befürchtungen, dass mit dem US-Dollar oder dem globalen Finanzsystem etwas schiefläuft. Laut Powell kümmere sich das Federal Open Market ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Swiss Resource Capital