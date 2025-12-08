DJ Amundi MSCI USA Mega Cap UCITS ETF Acc: Net Asset Value(s)
Amundi DAX II UCITS ETF Acc (DAXX LN) Amundi DAX II UCITS ETF Acc: Net Asset Value(s) 08-Dec-2025 / 09:08 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =--------------------------------------------------------------------- Net Asset Value(s) FUND: Amundi DAX II UCITS ETF Acc DEALING DATE: 05-Dec-2025 NAV PER SHARE: EUR: 219.5756 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 5426175 CODE: DAXX LN ISIN: LU0252633754 =--------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. View original content: EQS News =--------------------------------------------------------------------- ISIN: LU0252633754 Category Code: NAV TIDM: DAXX LN LEI Code: 5493006O67FBYGRB0H32 Sequence No.: 410600 EQS News ID: 2241566 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2241564&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed
(END) Dow Jones Newswires
December 08, 2025 03:08 ET (08:08 GMT)
© 2025 Dow Jones News