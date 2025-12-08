Neuss (ots) -Die Weihnachtszeit steht vor der Tür - und mit ihr die gemütlichsten Tage des Jahres. Für ein Zuhause, das festlich glänzt und strahlt, präsentiert Tineco weihnachtliche Festtagsdeals.Die Tineco Festtags-Deals sind ab sofort bis zum 31.12. bei MediaMarkt und OTTO erhältlich:- FLOOR ONE S7 Max Pro ist über 20% günstiger (UVP 699EUR)- FLOOR ONE S9 Artist Premium ist über 44% günstiger (UVP 899EUR)- FLOOR ONE S7 Stretch ist über 47% günstiger (UVP 599EUR)- FLOOR ONE S5 Stretch Extreme ist über 52% günstiger (UVP 699EUR)FLOOR ONE S7 Max Pro: Intelligente Reinigung für streifenfreie Ergebnisse- Das neueste Modell aus dem Hause Tineco, der FLOOR ONE S7 Max Pro, überzeugt mit leistungsstarken Features und setzt neue Maßstäbe mit seinem integrierten Scraper, ein Gummiabzieher, der trockene, schlierenfreie Böden ohne Rückstände hinterlässt. Die HydroBurst-Hochdrucksprühfunktion löst selbst eingetrocknete Flecken mühelos, während ein präziser 15°-Wasserstrahl stark verschmutzte Bereiche effektiv vorbehandelt. Für Hygiene auf Profi-Niveau sorgt die automatische Selbstreinigung und Trocknung bei 85 °C, die das Gerät in nur wenigen Minuten sauber und einsatzbereit macht. Mit 22.000 Pa Saugleistung, 180°-Flexibilität und geringer Bauhöhe lassen sich auch schwer erreichbare Stellen problemlos reinigen. Die Smooth-Power-Technologie unterstützt durch einen intuitiven Selbstantrieb jede Bewegung und ermöglicht ein müheloses Reinigungserlebnis. Vier Reinigungsmodi - darunter Flüstermodus und schonender Trockensaugmodus - bieten optimale Anpassung an jede Situation. Der S7 Max Pro ist im Aktionszeitraum über 20% günstiger (UVP 699EUR) und bei den Handelspartnern MediaMarkt (https://bit.ly/3KyYm8V)und OTTO (https://otto.me/3Kte7yb) verfügbar.FLOOR ONE S9 Artist Premium: Sauberkeit in seiner schönsten Form- Das Spitzenmodell S9 Artist Premium kombiniert elegantes Design mit leistungsstarker Saug- und Wischfunktion sowie intelligenter Sensorik für besonders komfortable Reinigung. Die iLoop Smart Sensor-Technologie reguliert die Leistung automatisch je nach Verschmutzungsgrad, während SmoothDrive eine präzise 360°-Manövrierbarkeit und geschmeidiges Handling ermöglicht. Ein ergonomisch gestaltetes Design unterstützt die leichte Führung des Geräts. Für maximale Hygiene sorgt das 85 °C FlashDry-System, das die Bürstenrolle automatisch reinigt und trocknet. Während des Aktionszeitraums ist der S9 Artist Premium über 44% günstiger (UVP 899EUR) und erhältlich bei MediaMarkt (https://bit.ly/4pgkiF3)und OTTO (https://otto.me/4pOSGGU).FLOOR ONE S7 Stretch- der flexible Performance-Meister- Der S7 Stretch bietet eine hochwertige Ausstattung zu einem attraktiven Preis. Dank seines 180° Lay-Flat-Designs reinigt er mühelos auch schwer zugängliche Bereiche. DualBlock Anti-Tangle verhindert Haarverwicklungen, während der iLoop Sensor die Saugkraft und Wasserzufuhr automatisch dem Verschmutzungsgrad anpasst. Mit einer Laufzeit von bis zu 50 Minuten und einem 1-Liter-Frischwassertank eignet er sich ideal für große Flächen. Das FlashDry-System sorgt zudem für eine hygienisch gereinigte Bürstenrolle in nur fünf Minuten. Der S7 Stretch ist über 47% günstiger (UVP 599 EUR) bei MediaMarkt (https://bit.ly/4pGEi3d) und OTTO (https://otto.me/4pGbzvn) erhältlich.FLOOR ONE S5 Stretch Extreme - gründlich, clever, günstig- Der S5 Stretch Extreme kombiniert 180° Lay-Flat-Design und 45°-Schwenktechnik, um selbst schwer erreichbare Bereiche mühelos zu reinigen. DualBlock Anti-Tangle, intelligente Sensorsteuerung und automatische Selbstreinigung gewährleisten gründliche Sauberkeit bei minimalem Aufwand. Mit einer Laufzeit von bis zu 40 Minuten, integrierten Smart-LEDs und App-Anbindung bietet das Modell ein besonders komfortables Reinigungserlebnis. Der S5 Stretch Extreme über 52% günstiger (UVP 499EUR) bei MediaMarkt (https://bit.ly/4pP7dT2) und OTTO (https://otto.me/49TLuoc) erhältlich.Ob als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum oder als smarter Helfer, um den Weihnachtsstress rund um Kekskrümel und Co. in Schach zu halten: Mit Tineco wird die Weihnachtszeit strahlend.Über TinecoTineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Mat Oktober 2025, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit seit drei Jahren in Folge auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.Pressekontakt:martin.bui@tineco.comOriginal-Content von: ECOVACS GLOBAL PTE. LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158602/6174323