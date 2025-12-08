Wien (www.anleihencheck.de) - Letzte Woche standen die Inflationszahlen des Euroraums im Fokus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Inflation habe im November bei 2,3% p.a. gelegen, die Kerninflation bei 2,5% p.a. - beides im Rahmen der Erwartungen. Das sei ein leichter Anstieg gegenüber den 2,1% im Oktober, hauptsächlich, weil die Energiepreise weniger stark dämpfend gewirkt hätten (-0,4% p.a. gegenüber -0,9% im Oktober). Entscheidend sei, dass die Kerninflation den dritten Monat in Folge relativ stabil bei 2,4% p.a. gelegen habe. Die Inflation im Dienstleistungssektor habe 3,5% erreicht und steige seit August allmählich an. RBI sehe das zwar nicht als Problem für die EZB, aber als Bestätigung ihrer Einschätzung, dass der Preisdruck im Dienstleistungssektor strukturell höher bleibe. ...

