Sechs EU-Staaten haben die Europäische Kommission in einem Brief aufgefordert, den für 2035 geplanten Neuzulassungsstopp für Pkw mit Verbrennungsmotor abzuschwächen. Die Unterzeichner sind allen voran Ministerpräsidenten von zentral- und osteuropäischen Ländern. Das Sextett fordert die Kommission auf, den Verkauf von Hybridfahrzeugen oder Fahrzeugen, die mit anderen bestehenden oder künftigen Technologien betrieben werden und "zur Reduzierung der ...

