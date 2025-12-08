EQS-News: Huawei Consumer Business Group
/ Schlagwort(e): Sonstiges
DUBLIN, 8. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Huawei gab heute die Gewinner der AppGallery Editors' Choice Awards 2025 bekannt und setzt damit ein weiteres Jahr lang den Fokus auf die bahnbrechendsten Apps und Spiele, welche die mobile Landschaft verändern. Die von der Redaktion von Huawei Europe kuratierten Auszeichnungen würdigen den Einfallsreichtum, das Design sowie die nutzerorientierte Brillanz, die das Ökosystem der AppGallery ausmachen.
In ihrer sechsten Auflage zeichnen die Awards herausragende Titel aus einem vielfältigen Pool weltweiter und lokaler Entwickler aus, die in einem strengen Auswahlverfahren anhand von Downloads, Innovationsgrad, Storytelling, Design, Barrierefreiheit sowie nahtlosen Nutzungserlebnissen bewertet wurden.
Mit diesen Auszeichnungen unterstreicht AppGallery seine Position als vertrauenswürdige Plattform, auf der Nutzer eine umfangreiche Palette beliebter globaler und lokaler Apps bequem entdecken sowie herunterladen können, und hebt gleichzeitig Entwickler hervor, die mit umfassendem Full-Stack-Support unterstützt werden, damit sie sich ganz auf Kreativität und die Bereitstellung herausragender Nutzungserlebnisse konzentrieren können.
AppGallery, ein globaler App-Store unter den Top 3, bietet eine große Auswahl in 18 Kategorien wie Navigation und Transport, Nachrichten und soziale Medien. Sie bietet hochwertige Anwendungen, innovative Erlebnisse und eine starke Unterstützung für Entwickler weltweit. Huawei pflegt enge Partnerschaften, führt spannende Kampagnen wie das jährliche "Game Fest" durch und erfreut die Nutzer mit exklusiven Angeboten. Diese Verpflichtung zu Exzellenz brachte AppGallery bei den "Pocket Gamer Mobile Games Awards 2024" die Auszeichnung "Best App Store" ein.
Jaime Gonzalo, Bereichsleiter Huawei Mobile Services in Europa, kommentierte:
Die besten mobilen Innovationen werden gewürdigt
Beste AppGallery Apps
Beste AppGallery Spiele
Weitere Informationen zu den Auszeichnungen finden Sie auf: https://bit.ly/AG-Awards-2025
Informationen zur HUAWEI AppGallery
AppGallery ist die offizielle App-Vertriebsplattform für HUAWEI-Geräte und umfasst eine Kollektion aus 18 App-Kategorien mit weltweit kuratierten Premium-Inhalten. Sie stellt sicher, dass Apps auf intelligenten Geräten in allen Nutzungsszenarien nahtlos verwendet werden können, jederzeit und überall, ohne Kompromisse bei der Sicherheit.
Als eine der drei weltweit führenden App-Vertriebsplattformen bietet AppGallery eine große Auswahl globaler und lokaler Apps in Kategorien wie Navigation und Transport, Nachrichten, soziale Medien, Finanzen, Unterhaltung und weiteren Bereichen.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2838895/Huawei_Consumer_Business_Group.jpg
View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-appgallery-editors-choice-awards-2025-wurdigen-innovation-und-exzellenz-bei-mobilen-apps-und-spielen-302634265.html
08.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
2241720 08.12.2025 CET/CEST