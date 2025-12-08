EQS-News: Huawei Consumer Business Group / Schlagwort(e): Sonstiges

HUAWEI AppGallery Editors' Choice Awards 2025 würdigen Innovation und Exzellenz bei mobilen Apps und Spielen



08.12.2025 / 10:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



DUBLIN, 8. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Huawei gab heute die Gewinner der AppGallery Editors' Choice Awards 2025 bekannt und setzt damit ein weiteres Jahr lang den Fokus auf die bahnbrechendsten Apps und Spiele, welche die mobile Landschaft verändern. Die von der Redaktion von Huawei Europe kuratierten Auszeichnungen würdigen den Einfallsreichtum, das Design sowie die nutzerorientierte Brillanz, die das Ökosystem der AppGallery ausmachen. In ihrer sechsten Auflage zeichnen die Awards herausragende Titel aus einem vielfältigen Pool weltweiter und lokaler Entwickler aus, die in einem strengen Auswahlverfahren anhand von Downloads, Innovationsgrad, Storytelling, Design, Barrierefreiheit sowie nahtlosen Nutzungserlebnissen bewertet wurden. Mit diesen Auszeichnungen unterstreicht AppGallery seine Position als vertrauenswürdige Plattform, auf der Nutzer eine umfangreiche Palette beliebter globaler und lokaler Apps bequem entdecken sowie herunterladen können, und hebt gleichzeitig Entwickler hervor, die mit umfassendem Full-Stack-Support unterstützt werden, damit sie sich ganz auf Kreativität und die Bereitstellung herausragender Nutzungserlebnisse konzentrieren können. AppGallery, ein globaler App-Store unter den Top 3, bietet eine große Auswahl in 18 Kategorien wie Navigation und Transport, Nachrichten und soziale Medien. Sie bietet hochwertige Anwendungen, innovative Erlebnisse und eine starke Unterstützung für Entwickler weltweit. Huawei pflegt enge Partnerschaften, führt spannende Kampagnen wie das jährliche "Game Fest" durch und erfreut die Nutzer mit exklusiven Angeboten. Diese Verpflichtung zu Exzellenz brachte AppGallery bei den "Pocket Gamer Mobile Games Awards 2024" die Auszeichnung "Best App Store" ein. Jaime Gonzalo, Bereichsleiter Huawei Mobile Services in Europa, kommentierte:

"Getreu der Tradition unserer jährlichen Editors' Choice Awards freuen wir uns, die Gewinner der AppGallery Editors' Choice Awards 2025 für ihre herausragende Innovationskraft und ihr nutzerorientiertes Design zu würdigen. Huawei wird auch weiterhin Entwickler unterstützen und unseren treuen Nutzern eine außergewöhnliche App-Auswahl und -Erfahrung bieten." Die besten mobilen Innovationen werden gewürdigt

AppGallery Editors' Choice Awards 2025 - Vollständige Liste der Preisträger Beste AppGallery Apps Beste Apps:

Telegram



Opera Browser



Viber Messenger

Beste Social & Lifestyle Apps:

Badoo



Truecaller



Meteored Weather Radar

Beste Apps für Reisen und Mobilität:

Trip.com



Omio



Bolt

Beste Finanz-Apps:

Revolut



Curve



BonusFlas

Beste Unterhaltungs-Apps:

VLC für Android



Deezer



myTuner Radio Beste AppGallery Spiele Bestes Spiel: Epic Seven - Smilegate

Bestes Actionspiel: Standoff 2 - AXLEBOLT LTD

Bestes RPG-Spiel: Summoners War: Sky Arena

Best SLG Game: Evony: The King's Return - Top Games

Bestes Trendspiel: Asphalt Legends - Gameloft

Weitere Informationen zu den Auszeichnungen finden Sie auf: https://bit.ly/AG-Awards-2025 Informationen zur HUAWEI AppGallery AppGallery ist die offizielle App-Vertriebsplattform für HUAWEI-Geräte und umfasst eine Kollektion aus 18 App-Kategorien mit weltweit kuratierten Premium-Inhalten. Sie stellt sicher, dass Apps auf intelligenten Geräten in allen Nutzungsszenarien nahtlos verwendet werden können, jederzeit und überall, ohne Kompromisse bei der Sicherheit. Als eine der drei weltweit führenden App-Vertriebsplattformen bietet AppGallery eine große Auswahl globaler und lokaler Apps in Kategorien wie Navigation und Transport, Nachrichten, soziale Medien, Finanzen, Unterhaltung und weiteren Bereichen. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2838895/Huawei_Consumer_Business_Group.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-appgallery-editors-choice-awards-2025-wurdigen-innovation-und-exzellenz-bei-mobilen-apps-und-spielen-302634265.html



08.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News