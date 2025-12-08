EQS-News: Instone Real Estate Group SE / Schlagwort(e): Finanzierung

Instone Group schließt Konsortialfinanzierung über 47,5 Millionen Euro neu ab



08.12.2025 / 10:07 CET/CEST

Instone Group schließt Konsortialfinanzierung über 47,5 Millionen Euro neu ab Abschluss eines neuen Term Loans über 47,5 Mio. Euro mit einer Laufzeit von drei Jahren zzgl. Verlängerungsoptionen von jeweils 2 x 1 Jahr

Möglichkeit zur Erhöhung auf bis zu 60 Mio. Euro während der Laufzeit

Konsortialfinanzierung wird arrangiert durch die IKB Deutsche Industriebank AG

Strategische Bedeutung hinsichtlich der Stärkung des Wachstumskurses Essen, 8. Dezember 2025: Die Instone Real Estate Group SE ("Instone Group") hat eine neue Konsortialfinanzierung (Term Loan) über 47,5 Mio. Euro abgeschlossen. Die Fazilität hat eine Laufzeit von drei Jahren zzgl. zwei jeweils einjähriger Verlängerungsoptionen. Eine Erhöhung auf bis zu 60 Mio. Euro ist während der Laufzeit möglich. Arrangeur ist die IKB Deutsche Industriebank AG, die die Konsortialfinanzierung im Privat- und Geschäftsbankensektor platziert hat. "Der neue Term Loan ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmensfinanzierung", freut sich David Dreyfus, CFO der Instone Real Estate Group SE. "Zum 30. September verfügten wir über frei verfügbare Liquidität in Höhe von 221,5 Mio. Euro sowie zusätzlich über ungenutzte Revolving Credit Facilities in Höhe von rd. 138 Mio. Euro. Diese hervorragende Liquiditätssituation wird durch die neue Unternehmensfinanzierung in Höhe von 47,5 Mio. Euro nun zusätzlich gestärkt", so David Dreyfus, der die Instone Group mit ihrer Liquiditätsausstattung exzellent im Markt positioniert sieht. Die zusätzlichen Mittel werden für das weitere Unternehmenswachstum sowie für die gezielte Akquisition attraktiver Grundstücke eingesetzt. Damit verfügt die Instone Group über die Möglichkeit, in einem Marktumfeld mit aktuell geringer Wettbewerbsintensität Projekte mit überdurchschnittlichen Margen und Kapitalrenditen zu sichern. Über Instone Real Estate Group SE (Instone Group) Die Instone Group ist einer der führenden Wohnentwickler Deutschlands und im Prime Standard der Deutschen Börse notiert. Seit 1991 entwickeln wir bundesweit zukunftsfähige und nachhaltige Stadtquartiere mit Miet- und Eigentumswohnungen - für ein langfristig gutes Leben in den Metropolregionen Deutschlands. Unsere vielfältigen Fachkompetenzen erzielen in Verbindung mit effizienten Prozessen und einem soliden finanziellen Fundament echte Mehrwerte für unsere Stakeholder in ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht. So übernehmen wir Verantwortung für eines der dringlichsten gesellschaftlichen Themen unserer Zeit - der Schaffung von bedarfsgerechtem und lebenswertem Wohnraum. Bundesweit sind 414 Mitarbeiter an neun Standorten tätig. Zum 30. September 2025 umfasste das Projektportfolio 46 Entwicklungsprojekte mit einem erwarteten Gesamtverkaufsvolumen von etwa 7,1 Milliarden Euro und rund 14.000 Wohneinheiten. www.instone-group.de Pressekontakt:

Instone Real Estate Group SE

Franziska Jenkel

Chausseestr. 111, 10115 Berlin

Tel. +49 (0)30/6109102-36

E-Mail: presse@instone.de



