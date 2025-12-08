Gerresheimer (GXI) bleibt strukturell belastet in einem sich abschwächenden Markt für pharmazeutische Verpackungen. Schott Pharma, ein naher Wettbewerber, berichtete von einer rückläufigen Nachfrage, insbesondere von Pharmakunden wie Novo Nordisk, was die breitere Schwäche im Sektor bestätigt. In diesem Kontext bleibt GXIs Rentabilität niedrig, die Verschuldung hoch, und Governance-Bedenken, die mit der laufenden BaFin-Untersuchung verbunden sind, belasten weiterhin die Stimmung. Die geplante Veräußerung der Sparte Moulded Glass könnte den Druck auf die Bilanz mindern, wird jedoch voraussichtlich die operative Leistung nicht wesentlich verbessern. Angesichts von Kosteninflation und gedämpfter Investitionsstimmung, die die Margen weiter einschränken, scheint eine nachhaltige Erholung unwahrscheinlich. Wir senken zudem unsere Schätzungen und reduzieren das Kursziel auf 27,60 EUR (vorher 31,00 EUR) und bestätigen die HALTEN-Empfehlung angesichts anhaltender operationeller und marktseitiger Herausforderungen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/gerresheimer-ag





