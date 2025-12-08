Frankfurt am Main (ots) -Das Y-Reporter-Duo Madeleine Sabel und Timm Giesbers taucht für den Film "Jung - Banker - bis ans Limit" in die Szene des Finanz-Nachwuchses in Frankfurt ein, einer meist abgeschotteten Szene zwischen Hochhausbüros, Networking-Events und "Finance-Bro-Lifestyle". Zu sehen ist die eindrucksvolle Reportage ab dem 8. Dezember in der ARD Mediathek. Außerdem zeigt sie das hr-fernsehen am 17. Dezember um 22 Uhr und tagesschau24 am 26. Dezember um 16.30 Uhr.Arbeitszeiten von 9 Uhr morgens bis 2 Uhr nachts gehören ebenso zu ihrem Alltag wie Socializing-Events oder Feiern nach einem 16-Stunden-Arbeitstag. Und am nächsten Morgen geht es wieder zurück an den Schreibtisch - zu Excel-Tabellen und Präsentationen, denn der nächste große Deal wartet bereits. Dabei verschwimmen Arbeit und Privatleben, Feierabend ist relativ. Das Wichtigste: Vor den Kunden immer perfekt gestylt performen. Das eigene Image ist mindestens genauso wichtig wie Praktika und Traineeships bei den einschlägigen Adressen. Ist es nur das viele Geld, das junge Menschen in diese Branche lockt? Oder der Traum von einem Leben, in dem man sich täglich fürs Office "schick" macht und im Anzug hohes Ansehen genießt? Oder geht es um mehr: Um wirtschaftliche Macht, Einfluss und den Wunsch, eines Tages zur Finanz-Elite zu gehören?Das Reporterteam Madeleine Sabel und Timm Giesberserkundet die Motivationen, Lebensstile und moralischen Grenzen junger Bankerinnen und Banker, Trainees und Finanz-Influencer. Sie sind unterwegs mit Studierenden der renommierten Frankfurt School of Finance & Management, gehen mit dem vielversprechenden Nachwuchs der Top-Banken auf Afterwork-Partys und treffen den Vorstand Deutschlands zweitgrößter Bank. Außerdem zeigen sie, wie diese neue Generation das Gesicht der Finanzwelt verändert und analysieren, ob die "Gen-Z-Banker" vielleicht sogar die eigentlichen Vorbilder sind für ihre Generation, der immer wieder vorgeworfen wird, sie wolle nur Homeoffice und Teilzeit.Zur hr-PresseseitePressekontakt:PressereferentChristian BenderTel.: 069 155 2290E-Mail: christian.bender@hr.deHERAUSGEBERHessischer RundfunkKommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6174380