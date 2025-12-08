© Foto: Michael Conroy - AP

Die US-Regierung spannt einen milliardenschweren Rettungsschirm auf, weil China seine Soja-Zusagen verfehlt - und Amerikas Farmer erneut abstürzen.Die Hoffnung war groß, als Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping Ende Oktober ein neues Kaufprogramm für US-Sojabohnen vereinbarten. Doch wenige Wochen vor Jahresende ist klar: Peking liegt dramatisch hinter seinen Zusagen zurück. Statt der versprochenen 12 Millionen Tonnen haben chinesische Käufer bislang nur rund 3 Millionen Tonnen gebucht - ein Bruchteil dessen, was US-Farmer erwartet hatten. Die Frustration wächst, denn die Exportmärkte sind längst nicht so zurückgekehrt, wie es das Weiße Haus versprochen hatte. Um die …