Nasdaq Prognose & Analyse für Montag, den 08.12.25 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 25.679 Punkten. Der Index lief bis zum Mittag in einer Box seitwärts - abwärts. Die Notierungen bröckelten am frühen Nachmittag ab, das Tagestief, das in einer dynamischeren Bewegung formatiert wurden, ist direkt wieder zurückgekauft worden. Es ging nachfolgend dynamisch aufwärts. Das Tageshoch wurde ebenso direkt abverkauft, der Nasdaq setzte unter die 25.700 Punkte zurück, konnte sich im Bereich dieser Marke stabilisieren. Zu einer größeren Erholung hat es dann aber nicht mehr gereicht.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: US100

?? Key Takeaways

Bullisches Gesamtbild über SMA20 und SMA200 Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart hält sich der Nasdaq über entscheidenden gleitenden Durchschnitten, was eine Fortsetzung der Erholung begünstigt.

Zentrale Unterstützungen bieten Halt Rücksetzer könnten zunächst an SMA20, SMA50 sowie dem 23,6-%-Retracement stabilisieren. Diese Marken sind entscheidend, um das bullische Szenario intakt zu halten.

Leichte Aufwärtswahrscheinlichkeit dominiert Das Setup ergibt eine 60-%-Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario. Die erwartete Tagesrange signalisiert einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Handelstag.

Unsere aktuelle Nasdaq Prognose für den 08.12.2025 basiert auf einer detaillierten Nasdaq Analyse der jüngsten Kursbewegungen und der relevanten technischen Indikatoren. Der Nasdaq notierte am Freitagmorgen bei 25.679 Punkten. Bis zum Mittag bewegte sich der Index seitwärts bis leicht abwärts. Am frühen Nachmittag schwächten sich die Notierungen weiter ab, das dynamisch erreichte Tagestief wurde jedoch direkt wieder zurückgekauft. Im Anschluss folgte eine impulsive Aufwärtsbewegung, deren Tageshoch wiederum zügig abverkauft wurde. Der Index stabilisierte sich anschließend im Bereich um 25.700 Punkte, konnte sich aber nicht mehr weiter erholen.

Marktdaten 05.12. vs. 04.12.

05.12. 04.12. Range 05.12. Erwartet Ist Tageshoch (TH) 25.834 25.699 25.780 25.834 Tagestief (TT) 25.547 25.456 25.575 25.547 Tagesschluss 25.692 25.598 Range (Punkte)* 287 243

*Zeitraum 08:00-22:00 Uhr

Chartcheck - Nasdaq Analyse im 1-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq eröffnete am Freitagmorgen über der SMA20 (25.717 Punkte). Während der Intraday-Schwäche fiel der Index kurzzeitig sowohl unter die SMA20 als auch die SMA50 (25.659 Punkte), konnte sich jedoch wieder darüber stabilisieren. Ein klarer Ausbruch nach oben blieb allerdings aus...

