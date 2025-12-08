DAX Prognose für Montag, 08.12.25 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist Freitagmorgen bei 23.943 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Bereits vorbörslich hat der DAX das Tagestief formatiert. Es ging mit Aufnahme des Xetra Handels direkt weiter aufwärts. Es haben sich bis zum Nachmittag zwar immer wieder Rücksetzer eingestellt, diese waren aber ausgesprochen moderat und hatten einen übersichtlichen Charakter. Das Tageshoch wurde am späten Nachmittag formatiert und direkt wieder abverkauft. Es hat dennoch für einen Xetra Gewinn gereicht. Nachbörslich haben sich die Gewinnmitnahmen fortgesetzt. Der DAX gab im Zuge dessen wieder unter die 24.050 Punkte nach. Der DAX ging bei 24.041 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

?? Key Takeaways

DAX kurzfristig bullisch: Sowohl 1h- als auch 4h-Chart zeigen eine aufgehellte Struktur, solange der Index über SMA20 und SMA200 bleibt. Aufwärtsziele bis 24.405+ Punkte sind möglich.

24.030 Punkte als Tagespivot: Oberhalb dominieren die Bullen mit zahlreichen Aufwärtszielen; darunter könnten Rücksetzer bis in den Bereich 23.748/46 Punkte einsetzen.

Marktstimmung verbessert sich: Der Fear-&-Greed-Index ist von "Extreme Fear" auf "Fear" gestiegen und signalisiert eine allmähliche Normalisierung - ein Faktor, der die bullische DAX Prognose unterstützt.

Der DAX ist am Freitagmorgen bei 23.943 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Bereits vorbörslich wurde das Tagestief markiert, bevor der Index mit Öffnung des Xetra-Handels weiter anzog. Zwischenzeitliche Rücksetzer blieben moderat. Das Tageshoch wurde am späten Nachmittag erreicht und anschließend direkt abverkauft, dennoch schloss der DAX den Xetra-Handel im Plus. Nachbörslich kam es zu weiteren Gewinnmitnahmen, wodurch der DAX wieder unter 24.050 Punkte fiel. Der Schlusskurs lag bei 24.041 Punkten.

Von den im DAX gelisteten Werten schlossen am Freitag (05.12.2025) 29 Aktien im Plus, während 11 Werte Verluste verzeichneten. Besonders stark zeigten sich BMW (+3,75 %), Infineon (+2,82 %) und Mercedes-Benz Group (+2,44 %). Am unteren Ende lagen E.ON (-0,94 %), RWE (-0,83 %) und Bayer (-0,64 %).

DAX aktuell - Marktstatistik vom 05.12.2025

Kennzahl 05.12. 04.12. Erwartet Ist Tageshoch 24.142 23.941 24.153 24.142 Tagestief 23.931 23.805 23.863 23.931 Xetra Schluss 24.039 23.894 - - Tagesschluss 24.041 23.900 - - Range* 211 Punkte 136 Punkte - -

*Betrachtungszeitraum 08:00-22:00 Uhr

Chartcheck - DAX Prognose aus dem 1h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX notierte am Freitagmorgen über der SMA20 (24.056 Punkte) und konnte den Aufwärtstrend im Stundenchart weiter bestätigen. Die SMA20 wurde intraday nicht getestet; erst im frühen Montagshandel wurde die Linie kurzzeitig unterschritten.

Für ein bullisches Stundenchart benötigt der Index eine Rückkehr über die SMA20 und eine anschließende Stabilisierung. Dann wären Anstiege in Richtung 24.190/210 Punkte und 24.405/425 Punkte möglich...

